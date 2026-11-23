Здание было построено в 1970-х годах по проекту архитектора Игоря Керсантинова. Ранее на его месте находилась деревянная Введенская церковь. Магазин назывался «Океан №2». В 2006—2007 годах была проведена реконструкция объекта с установкой стеклянного фасада и цветной подсветки. В прошлом площади «Океана» занимали торговая сеть «Айкай» и закрывшийся пару лет назад «Гастроном».