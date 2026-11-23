Магазин «Океан» в Ижевске выставили на продажу за 600 млн рублей
Площадь здания превышает 5 тысяч квадратных метров
Магазин «Океан» в центральной части Ижевска выставили на продажу за 600 млн руб. Объявление опубликовано на площадке «Авито».
Площадь торгового центра составляет 5,4 тыс. кв. м. Среди арендаторов — «Магнит», «Сбер», DNS, МТС, «Линзочки» и другие сети. Стоимость 1 кв. м объекта коммерческой недвижимости находится на отметке 110,3 тыс. руб.
Здание было построено в 1970-х годах по проекту архитектора Игоря Керсантинова. Ранее на его месте находилась деревянная Введенская церковь. Магазин назывался «Океан №2». В 2006—2007 годах была проведена реконструкция объекта с установкой стеклянного фасада и цветной подсветки. В прошлом площади «Океана» занимали торговая сеть «Айкай» и закрывшийся пару лет назад «Гастроном».