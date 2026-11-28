Песошин поручил усилить контроль за перемещением животных в Татарстане
Поручение связано с распространением опасных инфекций животных в России
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил усилить контроль за выявлением и пресечением несанкционированного перемещения и продажи животных. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства республики.
По словам господина Песошина, в России складывается напряженная ситуация с распространением особо опасных инфекционных заболеваний животных.
Он также поручил усилить контроль за биологической защитой животноводческих предприятий и исключить ввоз животных и кормов без ветеринарных документов.
Ранее в муниципалитете Самарской области ввели карантин из-за бешенства и вспышки лейкоза крупного рогатого скота.