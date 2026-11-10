В Самарской области введен карантин из-за смертельно опасного заболевания животных
Очаг выявлен на территории Красноярского района
Ограничительные мероприятия (карантин) введены в муниципалитете Самарской области в связи со вспышкой лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ разместил региональный комитет ветеринарии. Документ опубликован на портале правовой информации.
Эпизоотический очаг зафиксирован на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Хилково» в селе Хилково Красноярского района. Согласно приказу, очагом заболевания признана территория КФХ на улице Полевой, дом 31. В радиусе одного километра от очага, в границах села Хилково, установлен неблагополучный пункт, а сама территория хозяйства объявлена резервацией.
В эпизоотическом очаге введен ряд жестких ограничений. В частности, запрещен вывоз восприимчивых животных (за исключением отправки на убой или в резервацию), а также посещение территории посторонними лицами. Под запрет попали сбор и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, совместное содержание больных и здоровых животных, а также совместное доение и выпас. Кроме того, запрещено использование молозива от инфицированных коров для кормления телят и получение крови от животных-продуцентов.
Для ликвидации очага утвержден план мероприятий. Он предусматривает изолированное содержание и направление на убой больных животных в течение 15 дней. Молоко от больных животных подлежит уничтожению, а от инфицированных — термической обработке (нагревание до 85 °С или кипячение) и использованию внутри резервации либо переработке. Навоз предписано обеззараживать биотермическим способом.
Отмена карантина возможна не ранее чем через 60 календарных дней после вывода последнего больного или инфицированного животного из очага. В течение этого времени с интервалом не менее 30 дней должны быть проведены исследования с получением двух подряд отрицательных результатов.
Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь, которую вызывает онкогенный вирус. Специфического лечения от нее не разработано.
Заболевание поражает кроветворную систему и приводит к развитию злокачественных новообразований (лимфосарком). Это приводит к гибели скота. Для болезни характерен длительный инкубационный период (от двух месяцев до шести лет). Из-за этого животное долгое время выглядит здоровым, но уже является носителем вируса и заражает других.