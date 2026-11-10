В Самарской области введен карантин из-за смертельно опасного заболевания животных

В эпизоотическом очаге введен ряд жестких ограничений. В частности, запрещен вывоз восприимчивых животных (за исключением отправки на убой или в резервацию), а также посещение территории посторонними лицами. Под запрет попали сбор и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, совместное содержание больных и здоровых животных, а также совместное доение и выпас. Кроме того, запрещено использование молозива от инфицированных коров для кормления телят и получение крови от животных-продуцентов.