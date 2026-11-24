В муниципалитете Самарской области ввели карантин из-за бешенства
Очаг заболевания обнаружен в личном подсобном хозяйстве в Красноярском районе
Карантин по бешенству животных введен в Красноярском районе Самарской области. Очаг заболевания выявлен в селе Михайловка сельского поселения Новый Буян. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.
Эпизоотическим очагом по бешенству животных определена территория личного подсобного хозяйства. Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе 3 км, прилегающая к очагу.
В эпизоотическом очаге запрещены лечение больных восприимчивых животных и посещение территории посторонними лицами. Исключение сделают для персонала, который выполняет производственные операции, а также для специалистов государственной ветеринарной службы и лиц, проживающих на территории очага.