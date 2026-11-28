«Восстановление платежеспособности невозможно»
«Новоросметалл» признан банкротом
Суд признал банкротом ООО «Новоросметалл» — крупного производителя стали на Юге России. Долг перед кредиторами превысил 9,5 млрд руб. Завод, выпускающий до 500 тыс. тонн стальной заготовки и арматуры в год, второй раз за девять лет оказался на грани банкротства, однако в 2017 году процедуру удалось остановить, погасив требования ФНС.
Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал банкротом ООО «Новоросметалл». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Как следует из материалов дела, в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму более 9,5 млрд руб. Среди кредиторов — Межрегиональная инспекция ФНС № 10, АО «Россельхозбанк», ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) и другие компании.
«Предприятие неплатежеспособно, восстановление его платежеспособности невозможно»,— констатировал суд.
Конкурсное производство введено сроком на шесть месяцев — до 25 мая 2027 года. Конкурсным управляющим должника утверждена Анастасия Городко.
«Новоросметалл» — один из ведущих производителей стали на юге страны. Предприятие расположено в Новороссийске. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Завод выпускал до 500 тыс. т стальной заготовки и строительной арматуры в год. Проектная мощность электросталеплавильного производства позволяет ежегодно выпускать от 360 до 530 тыс. т полуфабрикатов и готового сортового проката.
В 2017 году по иску ФНС в отношении компании уже вводили наблюдение — тогда сумма основного долга превышала 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470 млн руб. Однако задолженность удалось погасить, и дело прекратили.
Спустя девять лет налоговая вновь предъявила финансовые претензии предприятию. Межрегиональная инспекция ФНС № 10 обратилась в АСКК с заявлением о банкротстве компании в середине февраля 2026 года. В тот момент задолженность должника по обязательным платежам составляла 701 млн руб., в том числе: налоги — 670 млн руб., пени — 31 млн руб., штраф — 88 тыс. руб.
Финансовое положение новороссийского завода вновь стало ухудшаться в 2025 году. По данным Rusprofile, по итогам прошлого года выручка предприятия составила около 10,06 млрд руб., сократившись на 47,7 % к предыдущему году, когда она была 19,25 млрд руб. Чистый убыток достиг 5,12 млрд руб. против убытка 358 млн руб. в 2024-м и прибыли 435 млн руб. в 2023-м. В компании финансовые трудности объясняли сложной ситуацией в металлургии и падением спроса на продукцию предприятия по причине сокращения объемов строительства.
Ходатайство представителя ООО «Новоросметалл» об отложении судебного разбирательства — в связи с планами увеличить кредитную линию и погасить задолженность — суд отклонил.
Еще на стадии наблюдения производитель стали просил отложить заседание, сообщая о привлечении дополнительных кредитных средств, и приложил к делу письмо ПАО «Совкомбанк» об одобрении кредита. Однако, как указано в судебном акте, «представленные документы не свидетельствуют о реальном намерении погасить задолженность перед бюджетом, а направлены на затягивание процесса. Время, предоставленное судом для урегулирования разногласий через заключение мирового соглашения, не было использовано эффективно. Письмо банка об одобрении кредита не является гарантией заключения кредитного договора и выделения средств».
Спустя полгода представитель ФНС заявил, что должник до сих пор не предпринял попыток погасить задолженность. Суд также отметил, что компания не лишена возможности расплатиться с кредиторами и на стадии конкурсного производства или заключить мировое соглашение.