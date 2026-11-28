Финансовое положение новороссийского завода вновь стало ухудшаться в 2025 году. По данным Rusprofile, по итогам прошлого года выручка предприятия составила около 10,06 млрд руб., сократившись на 47,7 % к предыдущему году, когда она была 19,25 млрд руб. Чистый убыток достиг 5,12 млрд руб. против убытка 358 млн руб. в 2024-м и прибыли 435 млн руб. в 2023-м. В компании финансовые трудности объясняли сложной ситуацией в металлургии и падением спроса на продукцию предприятия по причине сокращения объемов строительства.