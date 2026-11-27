Вице-спикер Галина Резяпова («Единая Россия») подчеркнула, что концессионная модель в Тюменской области «кратно доказала свою эффективность». Она напомнила, что до 2018 года потери воды на сетях в Тюмени составляли 21%, однако после заключения соглашений этот показатель снизился до 7% за восемь лет. «Это рекорд. Как говорит заместитель губернатора Павел Перевалов, это не то, что в России — в мире такого нет. Мы ему верим»,— сказала депутат.