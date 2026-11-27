Тобольск и Упоровский округ потратят 9 млрд руб. на ремонт сетей по концессиям
Власти Тобольска и Упоровского округа направят до 9,15 млрд руб. на создание и модернизацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рамках концессионных соглашений с компанией «Тюмень Водоканал» до 2075 года. Законопроект об участии в них Тюменской области и о закреплении условий для заключения соответствующих договоров поддержали 38 депутатов Тюменской областной думы, один — выступил против, четверо — не голосовали.
Согласно документу, в Упоровском округе власти потратят до 3,78 млрд руб. на централизованную систему водоотведения, а в Тобольске до 5,36 млрд руб. на централизованную систему холодного водоснабжения. «Тюмень Водоканал» в свою очередь вложит в объекты на территориях до 11,4 млрд руб.: до 4,73 млрд руб. в Упоровском районе и до 6,69 млрд руб. в Тобольске.
В пояснительной записке к законопроекту власти отметили, что реализация концессий позволит повысить уровень обеспечения качественным водоснабжением, добиться нормативной очистки стоков и предотвратить перегруженность канализационных очистных сооружений, получить в 2075 году сооружения в «надлежащем техническом состоянии» и снизить расстояние для вывоза жидких бытовых отходов.
Вице-спикер Галина Резяпова («Единая Россия») подчеркнула, что концессионная модель в Тюменской области «кратно доказала свою эффективность». Она напомнила, что до 2018 года потери воды на сетях в Тюмени составляли 21%, однако после заключения соглашений этот показатель снизился до 7% за восемь лет. «Это рекорд. Как говорит заместитель губернатора Павел Перевалов, это не то, что в России — в мире такого нет. Мы ему верим»,— сказала депутат.
Госпожа Резяпова отметила, что основные затраты на модернизацию оборудования будут осуществлены в 2056-2060 годах. «Вполне возможно, что цифры поменяются, и не исключено, что в меньшую сторону»,— добавила она.
Ранее, в июне 2025 года, Тюменская облдума одобрила условия заключения концессионных соглашений в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах Тюменской области до 2074 года. Согласно документу, власти намерены потратить за предусмотренное время 36,2 млрд руб., а «Тюмень Водоканал» — 54 млрд руб. По словам губернатора Александра Моора, на соответствующие средства будет построено и модернизировано около 500 км сетей и почти столько же капитальных объектов.