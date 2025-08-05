В Тюменской области заключат еще 16 концессий для ремонта объектов ЖКХ

Правительство Тюменской области в течение 2025 года планирует заключить еще 16 концессионных соглашений, в рамках которых построят и обновят объекты ЖКХ, сообщил у себя в Telegram губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор (второй на фото)

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Александр Моор (второй на фото)

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

На сегодня в Тюменской области по концессиям реконструировано 26 котельных, построено 18 новых, проложено более 150 км сетей, модернизируются сооружения водоочистки. Одним из таких объектов является Жуковская насосно-фильтровальная станция в Тобольске, где в июле завершилась масштабная реконструкция. «В регионе уже работают 23 концессии. В этом году планируем заключить еще 16 соглашений, благодаря которым построим и модернизируем почти 500 км сетей и почти столько же капитальных объектов по воде и водоотведению»,— сообщил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что концессия является одним из самых эффективных на сегодня механизмов развития коммунальной инфраструктуры, так как позволяет строить объекты и обслуживать их по единым стандартам, готовить специалистов, а также обеспечивать надежность и качество услуг, что важно для небольших городов и сел.

Напомним, на модернизацию объектов ЖКХ в рамках 23 концессионных соглашений в 13 муниципалитетах Тюменской области привлекли более 47,5 млрд руб. Кроме того, в регионе планируется расширить использование концессионной модели для модернизации водоснабжения и водоотведения в 16 муниципальных округах. Общий объем инвестиций на первом этапе превысит 54 млрд руб., что позволит модернизировать и построить почти 500 коммунальных объектов, включая 378 км сетей водоснабжения и 117 км сетей водоотведения.

Ирина Пичурина