Тюменские депутаты утвердили условия 16 концессий на 54 млрд рублей до 2074 года

Тюменская областная дума одобрила условия заключения концессионных соглашений в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах Тюменской области. Согласно пояснительной записке, реализация соглашений повысит уровень обеспечения качественным водоснабжением, обеспечит нормальную очистку стоков и снизит расстояние для вывоза жидких бытовых отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным документа, с инициативой заключить концессию выступила компания «Тюмень Водоканал». Законопроект предусматривает заключение 16 концессионных соглашений до 2074 года включительно и установку предельного размера финансового участия концедентов в создании объектов до 36,2 млрд руб. «Совокупный планируемый предельный размер расходов концессионера на создание, реконструкцию объектов соглашений не превысит 54 089 945 710 рублей без учета налога на добавленную стоимость»,— сказано в пояснительной записке.

Как сказано в документе, соглашения предусматривают создание и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Заводоуковского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского муниципальный округ и Ярковского муниципальных округов, городов Ялуторовск и Ишим.

Законопроект во втором, окончательном чтении поддержал 31 депутат, восемь — воздержались.

Василий Алексеев