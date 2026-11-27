По данным Rusprofile, АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Гендиректором является Сергей Шубин. Актуальные учредители не раскрываются, до августа 2021 года ими выступали Григол Рухадзе и уже ликвидированное АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление №6». Выручка Фатежского ДРСУ в 2025 году составила 1,5 млрд руб. (+78%, 1,2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 206 млн руб. (+79%, 115 млн руб. в 2024-м). С 2017 года компания выиграла 233 госконтракта на 14 млрд руб. в сумме. Крупнейшим заказчиком является «Курскавтодор», который заключил с дорожником 95 соглашений на 11 млрд руб.