Фатежское ДРСУ отремонтирует дороги в двух районах Курской области за 328,5 млн

Областное учреждение «Курскавтодор» заключило контракт на ремонт дорог в Дмитриевском и Конышевском районах с местным АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» (Фатежское ДРСУ). В ходе конкурса компания снизила начальную цену контракта на 22,7%: с 425 млн до 328,5 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Согласно итоговому протоколу, всего на участие в конкурсе поступило четыре заявки. Одна из них была отклонена. Двое проигравших претендентов предлагали выполнить работы за 422,9–425 млн руб. Их имена не раскрываются.

Общая протяженность отрезков для ремонта составляет 18,4 км. Подрядчику предстоит обновить участки дорог «Тросна — Калиновка» — Дерюгино — Неварь (от км 8+000 до км 21+219) в Дмитриевском районе и Конышевка — Жигаево — «Фатеж — Дмитриев» — Малое Городьково — Большое Городьково (км 0+000 — км 5+225) в Конышевском районе. Работы требуется выполнить с 1 января по 31 октября 2027 года.

По данным Rusprofile, АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в апреле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Сергей Шубин. Актуальные учредители не раскрываются, до августа 2021 года ими выступали Григол Рухадзе и уже ликвидированное АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление №6». Выручка Фатежского ДРСУ в 2025 году составила 1,5 млрд руб. (+78%, 1,2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 206 млн руб. (+79%, 115 млн руб. в 2024-м). С 2017 года компания выиграла 221 госконтракт на 13 млрд руб. в сумме. В частности, в начале июня Фатежское ДРСУ взяло на себя обслуживание дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах Курской области за 543,1 млн руб.

В конце июня «Курскавтодор» объявил шесть конкурсов на ремонт дорог в районах области в 2027 году за 2,6 млрд руб. в сумме. Последним был запущен тендер на обновление магистралей в Черемисиновском районе за 257,1 млн руб. Итоги всех этих торгов подведут в середине июля.

Алина Морозова