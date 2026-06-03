Обслуживанием дорог в Курской области займутся семь компаний за 2 млрд рублей
ОКУ «Курскавтодор» заключило восемь контрактов на содержание автомобильных дорог в 28 районах региона. Шесть подрядов на общую сумму почти 2 млрд получили местные компании, два на 298,9 млн руб. — воронежское ООО «Газ-ресурс» Сергея Соколинского. Все соглашения заключены по начальным ценам, на каждый конкурс заявилось по одному участнику. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Контракты распределились следующим образом:
- ООО «Газ-ресурс» будет обслуживать 462,3 км дорог в Горшеченском и Касторенском районах за 155,4 млн руб., а также 401,7 км в Курском районе за 143,5 млн руб.;
- АО «Медвенское дорожное эксплуатационное предприятие» (учредители не раскрываются) получило контракт на 328,4 млн руб. на работы на 964,3 км в Медвенском, Обоянском, Пристенском и Солнцевском районах;
- ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (данные об учредителях не разглашаются) стало подрядчиком по контракту стоимостью 393,6 млн руб., который предусматривает обслуживание 892,4 км в Беловском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском и Суджанском районах;
- ООО «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление», учредителями которого выступают Максим Клевцов (40%), Юрий Букин и Елена Черткова (по 30%), получит 359,9 млн руб. за содержание свыше 1 тыс. км дорог в Глушковском, Кореневском, Льговском и Рыльском районах;
- АО «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» (информация о владельцах скрыта) выиграло контракт на 141,7 млн руб. на обслуживание 410,6 км в Мантуровском и Тимском районах;
- АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» (учредители скрыты) стало подрядчиком самого крупного лота (543,1 млн руб.) на содержание 1,6 тыс. км дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах;
- ООО «Терра» (99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой», которое контролирует Сергей Ракчеев (находится в процессе реорганизации), 1% — Андрею Локтионову) получило контракт на 202 млн руб. для содержания 586,5 км дорог в Советском, Черемисиновском и Щигровском районах.
Согласно документации, подрядчики обязаны выполнять ремонт покрытий и искусственных сооружений, зимнюю уборку, уход за обочинами и дорожной инфраструктурой, а также корректировку проектов организации движения с 1 июля до 30 июня 2027 года.
На прошлой неделе стало известно, что контракты на содержание белгородских дорог за 420 млн поделили местные компании.