Обслуживанием дорог в Курской области займутся семь компаний за 2 млрд рублей

ОКУ «Курскавтодор» заключило восемь контрактов на содержание автомобильных дорог в 28 районах региона. Шесть подрядов на общую сумму почти 2 млрд получили местные компании, два на 298,9 млн руб. — воронежское ООО «Газ-ресурс» Сергея Соколинского. Все соглашения заключены по начальным ценам, на каждый конкурс заявилось по одному участнику. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контракты распределились следующим образом:

ООО «Газ-ресурс» будет обслуживать 462,3 км дорог в Горшеченском и Касторенском районах за 155,4 млн руб., а также 401,7 км в Курском районе за 143,5 млн руб.;

АО «Медвенское дорожное эксплуатационное предприятие» (учредители не раскрываются) получило контракт на 328,4 млн руб. на работы на 964,3 км в Медвенском, Обоянском, Пристенском и Солнцевском районах;

ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (данные об учредителях не разглашаются) стало подрядчиком по контракту стоимостью 393,6 млн руб., который предусматривает обслуживание 892,4 км в Беловском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском и Суджанском районах;

ООО «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление», учредителями которого выступают Максим Клевцов (40%), Юрий Букин и Елена Черткова (по 30%), получит 359,9 млн руб. за содержание свыше 1 тыс. км дорог в Глушковском, Кореневском, Льговском и Рыльском районах;

АО «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление № 3» (информация о владельцах скрыта) выиграло контракт на 141,7 млн руб. на обслуживание 410,6 км в Мантуровском и Тимском районах;

АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» (учредители скрыты) стало подрядчиком самого крупного лота (543,1 млн руб.) на содержание 1,6 тыс. км дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах;

ООО «Терра» (99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой», которое контролирует Сергей Ракчеев (находится в процессе реорганизации), 1% — Андрею Локтионову) получило контракт на 202 млн руб. для содержания 586,5 км дорог в Советском, Черемисиновском и Щигровском районах.

Согласно документации, подрядчики обязаны выполнять ремонт покрытий и искусственных сооружений, зимнюю уборку, уход за обочинами и дорожной инфраструктурой, а также корректировку проектов организации движения с 1 июля до 30 июня 2027 года.

На прошлой неделе стало известно, что контракты на содержание белгородских дорог за 420 млн поделили местные компании.

Кабира Гасанова