В Железногорском районе Курской области хотят отремонтировать дорогу за 193 млн

Приступить к работам можно после заключения контракта, но не ранее 1 января 2027 года. Завершить ремонт необходимо до 30 ноября того же года. Финансирование предусмотрено из бюджета Курской области. Условия контракта предусматривают аванс в размере 30% его стоимости.