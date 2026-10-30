В Железногорском районе Курской области хотят отремонтировать дорогу за 193 млн
Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс на ремонт участка дороги к селу Снецкому в Железногорском районе Курской области. Начальная цена контракта составляет 193,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Работы должны провести на участке дороги «Тросна — Калиновка» — Михайловка — Линец» — Снецкое протяженностью 6,8 км. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.
Подрядчику предстоит расчистить территорию от древесно-кустарниковой растительности, устроить выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие. Также предусмотрены восстановление посадочных площадок, съездов и водопропускных труб, устройство тротуара и перильного ограждения, планировка обочин. После ремонта необходимо заменить дорожные знаки и нанести разметку.
Приступить к работам можно после заключения контракта, но не ранее 1 января 2027 года. Завершить ремонт необходимо до 30 ноября того же года. Финансирование предусмотрено из бюджета Курской области. Условия контракта предусматривают аванс в размере 30% его стоимости.
Заявки на конкурс принимаются до 16 ноября, итоги подведут 18-го.
На этой неделе стало известно, что управление капитального строительства Курска ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги к детскому саду на улице Вадима Кирпиченко. Начальная цена контракта составляет 308,9 млн руб. Завершить работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Заявки на участие можно подавать до 11 ноября, итоги подведут 12-го.