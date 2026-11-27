ТЦ «Башня» бывшей тамбовской «Ланты» вновь выставили на торги за 146 млн рублей
Росимущество в очередной раз пытается реализовать на торгах имущественный комплекс торгового центра «Башня» на улице Авиационной в Тамбове — национализированный актив местного оператора связи «Ланта». Продажа пройдет в форме публичного предложения: при стартовой цене 145,8 млн руб. стоимость лота в ходе торгов может опуститься до цены отсечения в 72,9 млн руб. Информация об этом появилась на «ГИС Торги».
Прием заявок на участие начнется 4 декабря и завершится 10 декабря, сами торги назначены на 14 декабря. Шаг понижения цены установлен на уровне 14,6 млн руб. (10% от начальной суммы), шаг аукциона на повышение — 1,5 млн руб. (1%).
Единый лот включает земельный участок площадью свыше 1 га (10,2 тыс. кв. м) и шесть объектов капитального строительства суммарной площадью 5,2 тыс. кв. м. В их числе — два торговых корпуса (магазины на 2,4 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), здание спортивной базы (262,1 кв. м), вспомогательное сооружение (145,7 кв. м) и два склада площадью 278,5 и 937,4 кв. м.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о третьей попытке реализовать комплекс. Итоги аукциона подвели сегодня: торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Прежние процедуры — первый аукцион и последовавшая за ним продажа через публичное предложение с аналогичным ценником в 145,8 млн руб. — также не вызвали интереса у инвесторов.
В то же время другой объект оператора связи продали с первой попытки. В сентябре тамбовский ТЦ «Апельсин» вместе с прилегающим участком выкупило зарегистрированное в городе Котовске ООО «Спецтехника». Актив приобрели по стартовой стоимости в 114,1 млн руб.