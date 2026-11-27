Единый лот включает земельный участок площадью свыше 1 га (10,2 тыс. кв. м) и шесть объектов капитального строительства суммарной площадью 5,2 тыс. кв. м. В их числе — два торговых корпуса (магазины на 2,4 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), здание спортивной базы (262,1 кв. м), вспомогательное сооружение (145,7 кв. м) и два склада площадью 278,5 и 937,4 кв. м.