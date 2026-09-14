В Тамбове продают второй принадлежавший национализированной «Ланте» ТЦ «Башня»

Росимущество выставило на аукцион еще один национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в облцентре. Начальная цена лота составляет 145,8 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленный на продажу торговый центр в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru Выставленный на продажу торговый центр в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru

В состав лота входит земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, а также шесть объектов недвижимости: магазин площадью 2,4 тыс. кв. м, здание спортбазы на 262,1 кв. м, сооружение на 145,7 кв. м, еще один магазин площадью 1,3 тыс. кв. м, а также два склада на 278,5 кв. м и 937,4 кв. м соответственно.

Шаг аукциона установлен в размере 7,3 млн руб., размер задатка — 29,2 млн руб. Прием заявок открыт с 15 сентября по 21 сентября, подведение итогов запланировано на 23 сентября.

В июле Росимущество включило в план реализации на 2026 год торговые центры «Башня» и «Апельсин», которые находятся в Тамбове и ранее принадлежали национализированной «Ланте». На прошлой неделе ведомство выставило на аукцион второй ТЦ и участок под ним за 114,1 млн руб.

Также на прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ленинградское АО «Плаза групп» стало единственным участником торгов по продаже 100% долей ООО «Ланта». Они обжалованы, из-за чего договор не может быть заключен до вердикта ФАС.

Алина Морозова