В Тамбове снова продают принадлежавший национализированной «Ланте» ТЦ «Башня»
Росимущество в третий раз выставило на торги национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в областном центре. Начальная цена лота, как и прежде, составляет 145,8 млн руб. Информация об этом появилась на площадке ГИС «Торги».
В состав лота входят земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м и шесть объектов недвижимости общей площадью свыше 5,2 тыс. кв. м: два торговых здания (магазины на 2,4 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), здание спортивной базы (262,1 кв. м), сооружение на 145,7 кв. м, а также два складских помещения площадью 278,5 и 937,4 кв. м.
Размер задатка составляет 29,2 млн, шаг аукциона — 7,3 млн руб. Заявки на аукцион принимаются до 25 ноября, итоги подведут 27-го.
В отличие от «Башни», другой коммерческий объект оператора связи удалось реализовать с первой попытки. В сентябре победителем аукциона по продаже тамбовского ТЦ «Апельсин» и земельного участка под ним стало ООО «Спецтехника», зарегистрированное в городе Котовске. Компания выкупила ТЦ по начальной цене в 114,1 млн руб.