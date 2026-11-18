В состав лота входят земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м и шесть объектов недвижимости общей площадью свыше 5,2 тыс. кв. м: два торговых здания (магазины на 2,4 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), здание спортивной базы (262,1 кв. м), сооружение на 145,7 кв. м, а также два складских помещения площадью 278,5 и 937,4 кв. м.