В Тамбове во второй раз не смогли продать ТЦ «Башня» национализированной «Ланты»

Росимущество второй раз не смогло продать национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в Тамбове. Торги в форме публичного предложения признаны несостоявшимися: по окончании срока ни одной заявки не поступило. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Башня» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru Торговый центр «Башня» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru

Начальная цена лота составляла 145,8 млн руб. В него входил земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, а также шесть объектов недвижимости: магазин площадью 2,4 тыс. кв. м, здание спортбазы на 262,1 кв. м, сооружение на 145,7 кв. м, еще один магазин площадью 1,3 тыс. кв. м, а также два склада на 278,5 кв. м и 937,4 кв. м соответственно.

Росимущество уже предпринимало попытку продать ТЦ «Башня» на аукционе. Тогда торги также признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росимущество включило в план реализации на 2026 год тамбовский торговый центр «Апельсин», который также ранее принадлежал национализированной «Ланте». В начале сентября ведомство выставило ТЦ и участок под ним на аукцион за 114,1 млн руб. В конце сентября стало известно, что единственным участником и победителем торгов стало котовское ООО «Спецтехника». Компания не снижала начальную цену.

О национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова