Тамбовская компания купила ТЦ «Апельсин» национализированной «Ланты» за 114 млн

Единственным участником и победителем аукциона по продаже торгового центра «Апельсин» на улице Чичерина в Тамбове, ранее принадлежавшего национализированному оператору связи ООО «Ланта», стало котовское ООО «Спецтехника». Компания купила лот по начальной цене — 114,1 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Апельсин» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru Торговый центр «Апельсин» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru

В состав лота вошли двухэтажное здание торгового центра площадью 4 тыс. кв. м, котельная на 41,2 кв. м и трансформаторная подстанция на 35,4 кв. м, а также три земельных участка площадью 2,5 тыс. кв. м, 87 кв. м и 64 кв. м.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Спецтехника» зарегистрировано в городе Котовск Тамбовской области в 2022 году. Основной вид деятельности — грузовые автомобильные перевозки. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и учредителем выступает Марина Пирогова. В 2025 году выручка компании составила 22 млн руб., что на 28,6% выше уровня 2024 года (17 млн руб.). Чистая прибыль выросла более чем в десять раз — с 246 тыс. до 2,8 млн руб.

Росимущество также включило в план реализации на 2026 год торговый центр «Башня» на улице Авиационной в Тамбове, который ранее принадлежал «Ланте». Однако аукцион, итоги которого подвели сегодня, признан несостоявшимся в связи с тем, что ни одной заявки на участие не было подано. Начальная цена составляла 145,8 млн руб.

В начале сентября 100% долей в самом ООО «Ланта» в третий раз выставили на продажу — за 438,2 млн руб. Ленинградское АО «Плаза групп» стало единственным участником торгов, предложив за актив 223,5 млн руб. Результаты торгов обжалованы в ФАС: неизвестный заявитель оспорил действия организатора, указывая, что тот не вправе заключать договор до решения антимонопольного органа.

В октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного в России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд утвердил это решение.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова