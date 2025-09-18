Удар по национализации персонализацией

Гендиректор и совладелец крупного тамбовского оператора связи «Ланта» Александр Васильев прокомментировал иск Генеральной прокуратуры России, потребовавшей изъять в доход государства компанию, которой он владеет вместе со своим партнером Александром Зайцевым, живущим в Болгарии. Предприниматель отрицает причастность к экстремистской деятельности и считает несправедливым требование надзора национализировать не только основанный им бизнес, но и все его имущество, в том числе долю в квартире его родителей. Господин Васильев выразил готовность добровольно передать «Ланту» в собственность сотрудников компании.

Глава тамбовского телеком-оператора «Ланта» подробно ответил на претензии Генеральной прокуратуры РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Генеральная прокуратура инициировала в Тамбове дело о национализации местного оператора связи ООО «Ланта» и активов его совладельцев Александра Васильева и Александра Зайцева (владеют 49 и 51% уставного капитала компании соответственно). Надзор в иске, поданном в Октябрьский райсуд, мотивировал необходимость передачи компании государству тем, что эмигрировавший в Болгарию господин Зайцев с доходов тамбовской компании якобы финансирует подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвует, по версии прокуратуры в «дискредитирующей руководство РФ» болгарской некоммерческой организации For Free Russia Association (в отличие от американского фонда со схожим названием, болгарской организации в доступных реестрах экстремистов и террористов обнаружить не удалось; там присутствует только Free Russia Foundation из США, эта организация признана нежелательной в РФ, включена в перечень террористов и экстремистов).

Помимо изъятия долей в «Ланте», Генпрокуратура требует национализировать другое имущество ответчиков, в том числе принадлежащую Александру Зайцеву недвижимость в Тамбове, а также торговый центр и базу отдыха «Берендей», принадлежащие его супруге Маргарите. Всех ответчиков, по мнению истца, надо признать экстремистским объединением.

На момент подачи иска Александр Васильев говорил «Ъ-Черноземье», что не знаком с требованиями Генпрокуратуры. Сегодня он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» открытое письмо с объяснением своей позиции по отношению к иску.

Господин Васильев подчеркнул, что не согласен с требованиями надзора и считает их необоснованными или основанными на ложных заявлениях.

Александр Васильев вспомнил, что основал «Ланту» в 2003 году. На тот момент ему было 20 лет, он учился на третьем курсе университета, и развивал бизнес с друзьями «на последние деньги родителей». В 2006 году долю в компании приобрел Александр Зайцев, который ранее был студентом отца господина Васильева, работавшего преподавателем в вузе. «Его участие всегда было именно инвестиционное — он вложил деньги ради роста стоимости своей доли и получения дивидендов»,— пишет господин Васильев. По его словам, отъезд партнера из России никак не повлиял на деятельность «Ланты». Сейчас в компании трудятся более 200 сотрудников, ее ежемесячная выручка составляет 65 млн руб.

Александр Васильев утверждает, что вхождение Александра Зайцева в состав учредителей компании не делает их единомышленниками и друзьями. Кроме того, он считает, что не мог не выплачивать партнеру дивиденды: «Возникает вопрос: кто я такой, чтобы без суда и следствия навешивать на людей ярлыки и проводить оперативную работу, выясняя, куда идут деньги, которые учредитель получает в качестве дивидендов? У меня банально нет на это ни полномочий, ни ресурсов».

Предприниматель считает, что не должен нести ответственность за действия соучредителя.

Отдельно гендиректор «Ланты» прокомментировал претензии надзора по поводу его публикаций в соцсетях, на основании которых ему вменяются «антироссийские взгляды и приверженность киевскому режиму». По его словам, в иске указаны его ссылки в 2014 году на посты Алексея Навального, признанного экстремистом лишь в 2022-м, а в 2013-м легально участвовавшего в выборах мэра города Москвы.

Господин Васильев также отметил, что действительно в 2020 году мог донатить Фонду борьбы с коррупцией (признан Московским городским судом в 2021 году экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена, ликвидированный иноагент), однако на тот момент это было законно.

Господин Васильев напоследок рассказал, что обсудил требования надзора с Александром Зайцевым. «Если изъятие наших долей — это принципиальная позиция Генеральной прокуратуры, то было бы справедливее передать эти доли сотрудникам компании вместо передачи их в собственность государства. Если нет правовых инструментов сделать это по решению суда, то мы готовы это сделать в добровольном порядке»,— заключил гендиректор «Ланты».

Он призвал всех желающих посетить первое заседание суда по рассмотрению иска 6 октября в качестве зрителей.

В Генпрокуратуре ранее заявляли, что Александр Зайцев, его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For Free Russia Association подозреваются в легализации средств, полученных экстремистскими группами. Генпрокуратура заявила, что после событий в Киеве 2014 года супруги Зайцевы поддержали новую власть Украины и санкционный режим против России. Они оказывали содействие участникам протестов, организованных «Фондом борьбы с коррупцией» (признан Московским городским судом в 2021 году экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена, ликвидированный иноагент). В 2017 году семья переехала в Болгарию и участвовала в создании ассоциации Free Russia Association, которую Генпрокуратура считает причастной к дискредитации российского руководства. Сейчас за счет финансовых ресурсов подконтрольных фирм господа Зайцевы якобы открыто спонсируют ВСУ, заключили в генпрокуратуре.

Сергей Толмачев