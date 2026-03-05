Чем известен ближаший соратник Шойгу Руслан Цаликов

5 марта СКР сообщил о задержании Руслана Цаликова — бывшего первого замминистра обороны и ближайшего соратника Сергея Шойгу. Уголовное дело касается создания преступного сообщества, взяточничества, растраты и отмывания преступных доходов. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Руслан Цаликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Цаликов Руслан Хаджисмелович родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) Северо-Осетинской АССР. Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «экономист» (1978) и аспирантуру Московского института народного хозяйства (1983).

В 1983–1987 годах работал в Северо-Осетинском государственном университете, прошел путь от ассистента кафедры экономики труда до замдекана экономического факультета. В 1989–1990 годах — главный контролер-ревизор Минфина РСФСР по Северо-Осетинской АССР. В 1990-м возглавил Минфин Северной Осетии.

С 1994 года — в МЧС России. Был начальником главного финансово-экономического управления, затем возглавлял департамент финансово-экономической деятельности. С 2000 года — заместитель главы МЧС РФ Сергея Шойгу, с 2007-го — первый заместитель. Занимался, в частности, вопросами промышленной безопасности.

В мае—ноябре 2012 года — вице-губернатор Московской области, губернатором тогда был Сергей Шойгу. Два дня, с 6 по 8 ноября, занимал должность врио губернатора Подмосковья, а через неделю вновь стал заместителем Сергея Шойгу, но уже в Минобороны. С 2015-го — первый замминистра обороны.

В подчинении господина Цаликова были департамент государственного заказчика капитального строительства, Главное военно-медицинское управление, Контрольно-финансовая инспекция, Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Курировал деятельность АО «Гарнизон» (до 2014-го — ОАО «Оборонсервис»), которое, в свою очередь, управляло «Оборонстроем» (гендиректором компании в 2013–2016 годах был Тимур Иванов).

В июле 2017 года Сергей Шойгу наделил своего заместителя Тимура Иванова полномочиями по вопросам расквартирования, управления имуществом и строительства, которые ранее курировал господин Цаликов. Входил в наблюдательный совет Военно-строительной компании (ВСК).

В июне 2024 года, спустя месяц после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны, указом президента РФ от должности был освобожден и Руслан Цаликов. Тогда же стало известно о возможном назначении его сенатором от Верховного хурала (парламента) Республики Тыва. На региональных выборах бывший замминистра вошел в головную часть списка «Единой России» в тувинский парламент, однако вопрос о назначении так и не был рассмотрен.

В 2022–2023 годах включен в санкционные списки США, Канады, стран Евросоюза, Австралии, Швейцарии и других государств.

Действительный государственный советник РФ I класса. Заслуженный экономист РФ. Кандидат экономических наук. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди других наград — ордена Дружбы, Александра Невского, ряд ведомственных медалей, в том числе «За безупречную службу».