Владимир Кехман «ушел» с одной сцены

Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТа им. Горького. Он возглавлял его с 2021 года. Фото документа с приказом о прекращении его трудового договора с подписью министра культуры опубликовал ТАСС. При этом ни на сайте министерства, ни на ресурсах самого театра на момент публикации данных об этом не было. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Новые подробности насыщенной биографии «бананового короля» сюрпризом для театрального сообщества не стали, хотя многие и сочли меру излишней и с далеко идущими последствиями, в первую очередь для самого МХАТа им. Горького. В июле сразу после возвращения Кехмана из-за границы, после допроса и с десятка обысков его сперва обвинили в растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены театра, а позже и в получении взятки в виде Mercedes-Benz от гендиректора компании-подрядчика МХАТа им. Горького. Согласно материалам дела, как отмечала «Фонтанка.ру», автомобиль мог быть частью неформальных взаиморасчетов за получение строительных контрактов на объектах Минкульта. При этом снять Кехмана с поста гендиректора могли еще летом, говорит совладелец издания Евгений Вышенков: «До того, как было предъявлено второе обвинение, Следственный комитет выходил с ходатайством о снятии гендиректора с поста, но затем его отозвал. Из этого можно сделать вывод, что в тот момент те ресурсы, которые есть у Кехмана, свою роль сыграли, но сегодня оказались бесполезными. По второму обвинению во взятке в особо крупных размерах у Владимира Абрамовича нет даже подписки о невыезде, что абсолютно уникально, аномально с точки зрения практики».

Подписка о невыезде Кехману назначена по делу о растрате. Реконструкция старой сцены МХАТа началась еще в 2022-м. С тех пор сумма госконтрактов на работы превысила 2 млрд руб., подсчитали «Известия». Кроме того, у бизнесмена есть общий долг по неоплаченным кредитам, почти 18 млрд руб. В июле Кехман посетил Санкт-Петербург, в частности, побывал в Петропавловском соборе. Вероятно, под обязательство о явке, отмечают СМИ. А вот премьеру своей «Пиковой дамы» в Михайловском театре худрук пропустил, смотрел дистанционно. Не появился он и на культурном форуме в сентябре, где числился организатором, хотя и посещал координационный центр правительства, отмечали эксперты. Дела, подобные кейсу Кехмана, зачастую тянутся очень долго. А подлинные мотивы, вероятно, известны лишь непосредственным участникам процесса, пояснил председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе:

«Возможно, для человека под таким подозрением занимать административные должности сразу в двух театрах это слишком. Мы можем только догадываться, по какой причине этого не сделали ранее. Света на дело Кехмана это не проливает, но оно с самого начала достаточно круто завернулось. Прямые показания могут привести к тому, что обвинение будет направление в суд, а это серьезно. Сформируют ли его, достаточно ли окажется показаний и фактуры, которые соберет следствие, это другой вопрос».

Возможный уход Кехмана с высоких театральных постов обернется для самих театров потерей опытного менеджера, отметил арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Как всегда, возникает вопрос, кому это выгодно. Я с ним лично не знаком, говорят, что он довольно тяжелый человек в общении, но администратор он, конечно, от Бога, лучше не будет точно ни для кого. Если вы убираете с поста человека, который поддерживает, содержит и продвигает площадку, значит, надо на это место искать директора для достаточно крупных и проблемных театров».

В августе московский суд арестовал недвижимость, счета и автопарк Кехмана и членов его семьи на общую сумму в 350 млн руб.

Екатерина Вихарева