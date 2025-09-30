Владимир Кехман «ушел» с одной сцены
Как развивается дело бизнесмена
Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТа им. Горького. Он возглавлял его с 2021 года. Фото документа с приказом о прекращении его трудового договора с подписью министра культуры опубликовал ТАСС. При этом ни на сайте министерства, ни на ресурсах самого театра на момент публикации данных об этом не было. Тему продолжит Екатерина Вихарева.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Новые подробности насыщенной биографии «бананового короля» сюрпризом для театрального сообщества не стали, хотя многие и сочли меру излишней и с далеко идущими последствиями, в первую очередь для самого МХАТа им. Горького. В июле сразу после возвращения Кехмана из-за границы, после допроса и с десятка обысков его сперва обвинили в растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены театра, а позже и в получении взятки в виде Mercedes-Benz от гендиректора компании-подрядчика МХАТа им. Горького. Согласно материалам дела, как отмечала «Фонтанка.ру», автомобиль мог быть частью неформальных взаиморасчетов за получение строительных контрактов на объектах Минкульта. При этом снять Кехмана с поста гендиректора могли еще летом, говорит совладелец издания Евгений Вышенков: «До того, как было предъявлено второе обвинение, Следственный комитет выходил с ходатайством о снятии гендиректора с поста, но затем его отозвал. Из этого можно сделать вывод, что в тот момент те ресурсы, которые есть у Кехмана, свою роль сыграли, но сегодня оказались бесполезными. По второму обвинению во взятке в особо крупных размерах у Владимира Абрамовича нет даже подписки о невыезде, что абсолютно уникально, аномально с точки зрения практики».
Подписка о невыезде Кехману назначена по делу о растрате. Реконструкция старой сцены МХАТа началась еще в 2022-м. С тех пор сумма госконтрактов на работы превысила 2 млрд руб., подсчитали «Известия». Кроме того, у бизнесмена есть общий долг по неоплаченным кредитам, почти 18 млрд руб. В июле Кехман посетил Санкт-Петербург, в частности, побывал в Петропавловском соборе. Вероятно, под обязательство о явке, отмечают СМИ. А вот премьеру своей «Пиковой дамы» в Михайловском театре худрук пропустил, смотрел дистанционно. Не появился он и на культурном форуме в сентябре, где числился организатором, хотя и посещал координационный центр правительства, отмечали эксперты. Дела, подобные кейсу Кехмана, зачастую тянутся очень долго. А подлинные мотивы, вероятно, известны лишь непосредственным участникам процесса, пояснил председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе:
«Возможно, для человека под таким подозрением занимать административные должности сразу в двух театрах это слишком. Мы можем только догадываться, по какой причине этого не сделали ранее. Света на дело Кехмана это не проливает, но оно с самого начала достаточно круто завернулось. Прямые показания могут привести к тому, что обвинение будет направление в суд, а это серьезно. Сформируют ли его, достаточно ли окажется показаний и фактуры, которые соберет следствие, это другой вопрос».
Возможный уход Кехмана с высоких театральных постов обернется для самих театров потерей опытного менеджера, отметил арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Как всегда, возникает вопрос, кому это выгодно. Я с ним лично не знаком, говорят, что он довольно тяжелый человек в общении, но администратор он, конечно, от Бога, лучше не будет точно ни для кого. Если вы убираете с поста человека, который поддерживает, содержит и продвигает площадку, значит, надо на это место искать директора для достаточно крупных и проблемных театров».
В августе московский суд арестовал недвижимость, счета и автопарк Кехмана и членов его семьи на общую сумму в 350 млн руб.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".