Крупный недосып

В прошлом году серьезно просели в общем урожае наши традиционные культуры: гречка, рожь, рис. В числе причин — снижение интереса потребителей и переработчиков, затоваренность складов на фоне былого перепроизводства и падение цен, а также проблемы с экспортом. Эксперты считают, что снижение урожаев по этим культурам может продолжиться и дальше.

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в 2025 году составил 138,8 млн тонн, что на 10,2% больше уровня предыдущего года. Подросли в объемах пшеница озимая и яровая, подсолнечник, лен, ячмень. А вот рожь, гречиха и рис снизили свою долю в зерновой корзине. Так, урожай ржи озимой и яровой составил 1 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году, гречихи собрали 923 тыс. тонн против 1,208 млн тонн, урожай риса снизился с 1,259 млн до 1,194 млн тонн.

Рожь распоясалась

Валовые объемы сбора ржи продолжают сокращаться уже не первый год. Так, в 2024 году они уменьшились на 30% по сравнению с 2023 годом (тогда собрали 1,712 млн тонн). В 2020-м этот показатель был на уровне 2,374 млн тонн. В прошлом веке эта культура вообще считалась одной из основных и востребованных. Высокие урожаи были обусловлены сложившимися и актуальными на тот момент гастрономическими традициями россиян, предпочитающих ржаной хлеб. С тех пор вкусовые предпочтения жителей России изменились, и постепенно этот продукт выходит из рациона питания.

«Например, в Орловской области мы наблюдаем снижение интереса на формовой ржано-пшеничный хлеб. Вместе с тем растет спрос на подовый хлеб. Люди все чаще предпочитают продукцию с более сложной рецептурой»,— рассказал член Российского союза пекарей, генеральный директор Орловского хлебокомбината Андрей Конов.

Это общемировая тенденция. «Большинство населения в мире не потребляет ржаные продукты. Да и в нашей стране южные регионы традиционно заменяют ржаной хлеб продукцией из низких сортов муки (так называемый серый хлеб). Но мы в этом случае должны быть готовы к выходу страны из "ржаного пояса" (в "ржаной пояс" входят регионы и страны, в которых рожь является традиционной и востребованной культурой; кроме России это Германия, Польша, Украина, Белоруссия и другие.— "Ъ-Review"), в котором мы находились на протяжении веков»,— сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко на конференции.

Из-за снижения интереса потребителей к продуктам из ржаной муки идет повсеместное сокращение посевных площадей под эту культуру. По данным журнала «Агроинвестор», в прошлом году площади сократились на 30%, до 451 тыс. га.

В этом сезоне производители наращивать площади также не собираются. «В структуре посевов ГК "ЭкоНива" рожь занимает незначительный объем — 1 тыс. га. Значительного изменения площадей не планируется. В основном товарная рожь в компании выращивается в качестве семян для посева ржи как однолетней кормовой травы на сенаж»,— прокомментировали представители холдинга.

«Из-за небольшого спроса и ограниченных возможностей переработки стимула наращивать посевные площади под рожь или экспериментировать с ее семенами нет. Рожь становится все более нишевым продуктом с невысокой маржинальностью. Как стоила тонна ржи 15 лет назад 8 тыс. руб., так и стоит сегодня. Конечно, бывают скачки цены, как в 2021–2022 годах, когда ее даже пришлось импортировать, но это крайне нетипичное явление»,— пояснил вице-президент «Опоры России», председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Соколов.

Как экспортная культура рожь также мало востребована на международном рынке, отметил эксперт. Есть небольшой интерес со стороны спиртовых заводов, которые находятся в соседних странах, например в Монголии, но это незначительные объемы продукции. «Также в прошлом году с Китаем было подписано соглашение о поставке ржаной муки. Для регионов Урала, Сибири, Поволжья, где находятся основные центры производства ржи, это могло бы быть интересно»,— рассказал господин Соколов.

Повышение интереса аграриев к выращиванию ржи также возможно в случае государственного заказа и правильного регулирования, подчеркнул президент АККОР Республики Татарстан (региона—лидера по производству этой культуры) Камияр Байтемиров. «Также нужна пропаганда ржаного хлеба как продукта здорового питания, в том числе, возможно, поставки его в социальные учреждения. Это действительно полезный и вкусный продукт, поэтому очень печально, что снижается к нему интерес и сокращается производство»,— говорит Андрей Конов.

Гречневый барометр падает

Популярность гречки в народе тоже снижается — соответственно, сокращаются и объемы ее производства, причем уже не первый год. В 2024 году урожай этой культуры сократился до 1,208 млн тонн с 1,475 млн тонн. Снижение сборов уже начало сказываться на производстве крупы, отмечает «АБ-Центр». В ноябре 2025 года производство гречневой крупы составило 53,2 тыс. тонн, что на 17,1% ниже значений годичной давности.

«Да, мы можем получить больший урожай гречихи. Но тогда цена для производителей станет еще ниже, а она и так постепенно падает»,— прокомментировал председатель Союза крестьянских фермерских формирований Алтайского края Никита Кожанов.

В Алтайском крае, который считается гречневым центром страны, идет постепенное сокращение площадей под этой культурой в пользу более рентабельных. «Был период — 20 лет назад,— когда цена доходила до 55 тыс. руб. за тонну гречихи, 10 лет назад она стоила уже 25 тыс. руб. Шли большие поставки в армию, развивался экспорт»,— рассказала вице-президент АККОР Ольга Башмачникова.

Но растущий интерес фермеров привел к активному производству гречихи и затовариванию рынка — цена начала падать. Сейчас она составляет 16 тыс. руб. за тонну. «В итоге аграрии переключились на более маржинальные культуры — подсолнечник, рапс, сою»,— добавила эксперт.

«Сейчас в России не потребляют гречку в большом количестве. Экспортного потенциала у нее тоже нет — это именно наша традиционная славянская культура. Китай сейчас заинтересован в поставках черной и зеленой гречки, а также продуктов ее переработки. Мы выращиваем на Алтае зеленую гречку, черную — пока нет. Заняться этим направлением не проблема, но из-за высокой себестоимости производства мы не можем продавать ее дешево на международном рынке. Зарубежные конкуренты в то же время могут предложить лучшую цену»,— рассказал Никита Кожанов.

Эксперты считают, что производства на уровне 1 млн тонн гречихи достаточно для внутреннего потребления.

Учитывая большие запасы гречневой крупы, создавшиеся в результате былого перепроизводства, дефицита этого «народного индикатора благополучия» опасаться не приходится.

«Гречиха всегда исторически производилась в объеме, необходимом для внутреннего потребления. В гарнирной группе эта позиция не пользуется высоким спросом. Население покупает ее наравне с рисом, макаронами и так далее. Частично эта культура идет по госзаказу, например в армию. При этом в последние два сезона гречиха была очень востребована китайцами. Но тогда курс юаня доходил до 13 руб. При текущем курсе в 11 руб. за юань экспорт в Китай менее выгоден нашим производителям гречихи. Отдельное нишевое направление — это зеленая гречка, ее покупают хорошо и по высокой цене японцы, как очень полезный продукт для здоровья. Но в целом это направление на зарубежных рынках пока не сильно раскручено»,— говорит Сергей Соколов.

Белое золото подешевело

В снижении общего объема сбора риса в этом году виновато сокращение размеров площадей. Посевная площадь в 2025 году составила чуть меньше 0,2 млн га (– 4,1% к 2024 году). Но урожайность в минувшем году достигла рекордных значений — 63 ц с 1 га (+3,2% к 2024 году), поэтому валовой сбор сократился незначительно — на 5,1%. При этом в Краснодарском крае сборы даже несколько выросли — на 0,2%, до 829,7 тыс. тонн. Увеличились сборы и в Приморском крае — на 37,8%, до 63,5 тыс. тонн, сообщает «АБ-Центр». Общее сокращение показателей произошло за счет Дагестана (–25,8%) и Ростовской области (–22,7%).

При этом рынок риса остается затоваренным, и это создает давление на цены для производителей.

На 1 декабря 2025 года остатки риса-сырца на складах составляли 926 тыс. тонн — это больше значений 2024 года на 35%. «Такие существенные остатки накопились в том числе из-за запрета на экспорт риса, который был введен в 2022 году и с тех пор постоянно продлевался. На фоне хороших урожаев и сохранения импорта в страну на уровне 200–250 тыс. тонн ежегодно мы получили сверхнормативные остатки. Цена на рис обвалилась на 35–40%, и резко снизилась рентабельность рисоводов»,— рассказал председатель совета ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач.

Если в феврале 2025 года цена была 30,5 руб./кг на рис-сырец и 54,6 руб./кг на рисовую крупу, то сейчас цена составляет 19,7 руб./кг и 38 руб./кг соответственно. При этом по итогам 2025 года рост затрат на производство риса мог достичь не менее 10–15% к уровню предшествующего года. По предварительной оценке, уровень расходов достигнет 160–170 тыс. руб. на гектар. Себестоимость производства риса составит 21–23 руб./кг.

Учитывая резкое падение рентабельности, эксперты опасаются дальнейшего снижения площадей под рис и, как следствие, сокращения урожаев.

«Как участники рынка, мы наблюдаем общую тенденцию к сокращению посевных площадей и валовых сборов по ряду нишевых зерновых культур в 2025 году, таких как рожь, гречиха и круглозерновой рис. В основном эти культуры ориентированы на внутренний рынок, а их экспорт до настоящего момента носил ограниченный характер и не являлся системообразующим фактором для сельхозотрасли, если сравнивать с пшеницей, например. В 2026 году мы не планируем вводить данные культуры в структуру посевов. В целом по рынку существенное расширение площадей под ними возможно только при изменении ряда экономических условий, в частности при росте внутреннего спроса и, как следствие, повышении маржинальности»,— прокомментировала PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова.

Сейчас представители Национального рисового союза прорабатывают предложения по расширению экспортных поставок (в декабре прошлого года Минсельхоз РФ наконец дал зеленый свет экспорту риса). А также считают, что рынок могли бы разгрузить интервенционные закупки в закрома государства, как по пшенице.

«Есть энтузиасты, которые хотят бросить заниматься рисом на фоне падения рентабельности, посеять более маржинальные сою, подсолнечник и прочее. Но практика 2022 года, когда некоторые рисоводы пошли на такой шаг, показала, что мы технологически не готовы замещать посевные площади риса пропашными культурами. Так что нужно искать совместно с властями пути решения, чтобы не допустить падения производства риса в стране»,— считает Игорь Лобач.

Ценники поплыли

Снижение цен у производителей и затоваривание складов гречкой и рисом вызвали, в свою очередь, падение цен на эти культуры в магазинах. «Ожидать серьезного роста цен или возникновения дефицита гречки и риса не стоит. На данный момент оптовые цены на рис и гречневую крупу падают. Средние оптовые цены на гречневую крупу за неделю (12.02) снизились на 2,7%, до 35,9 руб./кг, на рис — на 1,1% (до 61,9 руб./кг).

За последний месяц снижение цен на рис составило 3,9%, на гречневую крупу — 1,9%.

Дальнейшая динамика цен зависит от посевных площадей и урожайности, а по рису длиннозерному — от курса рубля и цен в странах-экспортерах»,— прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Дефициты чаще вызываются искусственно созданным ажиотажем, как, например, было c сахаром в марте 2022 года. Поэтому если никто не начнет раскачивать ситуацию, то никакой катастрофы не случится. Возможны небольшие колебания цен, но это норма, и я не вижу предпосылок для их кратного роста в ближайшее время»,— добавил независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

А вот цена на хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной растет. По данным «АБ-Центра», на 2 февраля текущего года она составила 100,89 руб./кг. Годом ранее цена была на уровне 89,44 руб., рост составил 12,8%. Впрочем, цена на хлебобулочные изделия из пшеничной муки выросла еще больше — на 13,9%. Здесь о затоваривании рынка речи не идет (хотя и о дефиците тоже), но расходы производителей постоянно растут, что и отражается на итоговой цене. «Корректировка цен возможна и в дальнейшем, особенно когда увеличивается себестоимость производства на всех этапах»,— считает Андрей Конов.

Но в любой торговой сети есть социально значимые базовые позиции серого или белого хлеба, на которые цены могут не меняться годами. Сети этим продуктом торгуют в ноль или даже в минус, поясняет Михаил Лачугин. Подорожание в основном отмечается для каких-то более сложных продуктов или в магазинах не для массового потребителя. Базовые же позиции в обычных сетях сохраняют свою цену даже при росте издержек производителей. И здесь также предпосылок для изменения ситуации эксперты не видят.

