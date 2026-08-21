Алтайное становится явным

После двух лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа 2026 года увеличение цены в рознице достигло 11,2% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тыс. тонн гречки — на 50–100 тыс. тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборы гречки в России сокращаются уже несколько лет подряд

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Сборы гречки в России сокращаются уже несколько лет подряд

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Потребительская стоимость гречневой крупы-ядрицы в России на 17 августа составила 85,6 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 11,2%, по подсчетам Росстата. Впервые с 2024 года эта крупа стала стоить 85 руб. за 1 кг. Рост цен ускоряется: в середине июля увеличение цен на гречку год к году оценивалось в 4,6%, по данным Росстата. В середине июня речь шла о росте на 2,8%.

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Цикл роста цен на гречку в России последний раз наблюдался в конце 2021 — начале 2022 года и был связан со снижением урожая, а также с увеличением спроса (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года). В мае 2022-го потребительская стоимость крупы достигала 144,6 руб. за 1 кг. С поступлением на рынок нового урожая крупа стала дешеветь.

В Минсельхозе говорят, что Россия сохраняет высокий уровень самообеспеченности гречневой крупой. Перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены необходимым сырьем для бесперебойного производства продукции, считают там. В министерстве рассчитывают, что цены на гречку будут корректироваться по мере поступления нового урожая.

Сейчас розничная цена гречки растет вслед за оптовой.

Стоимость гречневой крупы у производителей в июне, согласно Росстату, увеличилась на 20,2% год к году. В «Рексофт Консалтинге» говорят, что отпускные цены сельхозпроизводителей на эту крупу в июне 2026 года достигли 19,4 тыс. руб., что больше на 70,4% год к году. Средняя оптовая цена крупы к 20 июля поднялась до 41,9 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 43%.

В рознице эффект от роста цен производителей частично может сдерживать политика розничных сетей. Ритейлеры шестой месяц подряд реализуют самые доступные позиции гречневой крупы ниже закупочной стоимости — в середине августа наценка составила минус 11%, говорит председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Это связано с тем, что гречка входит в перечень 25 социально значимых продовольственных товаров.

Гендиректор компании «Агро-Альянс» (производитель круп) Леонид Васильев говорит, что в течение аграрного 2025/26 года рост цен на гречку происходил скачкообразно и был связан с периодами роста потребления, например во время православного поста весной. В текущем сезоне рост может продолжиться из-за сокращения переходящих запасов. Станислав Богданов обращает внимание на то, что последние два года стоимость гречневой крупы была на историческом минимуме, не отражая инфляционных процессов. «Сейчас производители постепенно закладывают в отпускные цены накопленный рост издержек и себестоимости»,— поясняет он.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов отмечает, что сборы гречки в России сокращаются уже несколько лет подряд.

В 2024 году значение опустилось на 18,2%, до 1,21 млн тонн, в 2025 году — на 23,5%, до 926 тыс. тонн. По итогам 2026 года прогнозируется сбор на уровне 800 тыс. тонн. Господин Краснов напоминает, что половина российской гречки собирается в Алтайском крае, который в этом году столкнулся с летней засухой.

Хотя более фундаментальным и устойчивым фактором, вероятно, выступает сокращение посевных площадей. Дмитрий Краснов говорит, что в 2026 году гречиха заняла 751 тыс. га, в 2024 году речь шла о 1,1 млн га. Эксперт вспоминает, что в 2024 году рентабельность гречихи в Алтайском крае оценивалась в 4,1%, в то время как у масличных она достигала 39,8%. Это естественным образом привело к тому, что аграрии начали перераспределять посевные площади в пользу более маржинальных культур.

Дмитрий Краснов оценивает потребность российского рынка в гречке в 850–900 тыс. тонн в год, из них 400 тыс. тонн в год — для внутреннего потребления. Текущий прогноз в 800 тыс. тонн этот объем, очевидно, не покрывает. «Дефицита крупы для российского потребителя это не означает, но ценовой амортизатор в виде избыточных остатков, два года удерживавший цены у исторического минимума, заметно ослабевает»,— объясняет эксперт. Дмитрий Краснов обращает внимание на то, что поставки российской гречки в Китай в первой половине 2026 года снизились на 30,4%. Частично сжатие этого канала балансирует сокращение предложения. Остальными крупными покупателями российской гречки выступают преимущественно страны постсоветского пространства, небольшие поставки осуществляются в Турцию и США.

Вернуть гречиху в устойчивый севооборот смогут лишь подтвержденная доходность на горизонте двух-трех лет и предсказуемые каналы сбыта, считает Дмитрий Краснов.

Он говорит, что текущее подорожание снова вводит культуру в зону работоспособной экономики, но пока не делает ее конкурентом масличных. Текущую рентабельность производства гречихи эксперт оценивает в 12%. Леонид Васильев считает, что рынок постоянно возвращается от перепроизводства гречихи к достаточности.

Станислав Богданов говорит, что на полках крупных ритейлеров сейчас представлена лишь российская гречка. В зависимости от формата магазинов в ассортименте может быть от 4 до 30 видов крупы разных форматов. Спрос на крупу эксперт называет стабильным, хотя внутри категории интерес смещается в пользу фасовки в пакетиках для варки — сейчас они формируют 44% розничного ассортимента гречки. Согласно «Рексофт Консалтингу», в 2025 году доля импортной гречки на российском рынке составила не более 2% — это продукция из Казахстана и Белоруссии.

Александра Мерцалова