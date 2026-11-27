По данным Rusprofile, ООО «Ростэнергомонтаж» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году для электромонтажных работ. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным собственником является Фатима Кондохова, директором — Арсен Хубиев. Оба также зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой и управлением недвижимостью. Госпожа Кондохова работает именно с объектами торговли. По итогам 2025 года выручка «Ростэнергомонтажа» составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 522 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,4 млрд руб. и 152 млн руб. соответственно. С основания компания выиграла 179 госконтрактов на 2,2 млрд руб. в сумме. Крупнейшим заказчиком выступает ПАО «Россети Юг», которое заключило с ростовскими энергетиками 78 соглашений на 1,6 млрд руб.