Миллионы осели на дно фонтана

Несостоявшаяся застройщица площади Ленина в Ростове-на-Дону Зухра Бугрова потеряла около 10 млн руб. из-за отказа от проекта. Как установил Арбитражный суд Ростовской области, при подготовке строительства магазина на площади Ленина предпринимательница оплатила услуги энергетиков о подключении объекта к сетям. Подрядчик разработал проект и закупил оборудование, но госпожа Бугрова не стала принимать работы, поскольку отказалась от застройки площади. После этого предпринимательница потребовала вернуть выплаченные ею 18 млн руб. Подрядчик вернул только 8 млн руб., указав, что остальные средства потрачены на проект и оборудование. Заказчица обратилась в суд, однако арбитраж отказал ей в удовлетворении иска.



Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска предпринимательницы Зухры Бугровой, планировавшей построить торговый центр на площади Ленина в Ростове-на-Дону, к ООО «Спец-энерго», занимающимся подключением здания к электричеству. Соответствующее решение суда имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Индивидуальный предприниматель Зухра Бугрова обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Спец-энерго» 18 млн руб. задолженности. Как установил суд, между ООО «Спец-энерго» и ИП Бугровой З.А. в мае 2023 года был заключен договор о присоединении энергопринимающих устройств нежилого здания на проспекте Ленина 99г/19г. За эти услуги предпринимательница заплатила энергетикам 18 млн руб. Почти всю эту сумму ООО «Спец-энерго» заплатило ООО «РостЭнергоМонтаж» по договору на выполнение работ по проектированию и строительству электросетевых объектов. ООО «РостЭнергоМонтаж» приобрело оборудование, необходимое для технологического присоединения нежилого помещения, на сумму более 7,6 млн руб. Кроме того, затраты ответчика на проектную и рабочую документацию превысили 1,5 млн руб.

В мае 2025 года Зухра Бугрова направила сетевой организации письмо о расторжении договора с требованием вернуть 18 млн руб. В компании заявили, что часть суммы уже потрачена на указанные в договоре цели. Также в суде ответчик указал, что в августе 2025 года вернул на расчетный счет истца почти 8,9 млн руб., так как эти средства не были расходованы, и сообщил заказчику о намерении передать проект, закупленные материалы и оборудование, однако истец не выразил желания их принять. В марте 2026 года энергетики снова предложили предпринимательнице принять оборудование, однако ответа они не получили.

В суде представитель ответчика пояснил, что фактически технологического присоединения оборудования не было, так как на объекте «был выполнен лишь котлован», а также из-за того, что у истца возник спор с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», препятствующий выполнению работ на земельном участке истца.

Изучив доводы сторон, Арбитражный суд Ростовской области отказал Зухре Бугровой в удовлетворении иска. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.



Как сообщал "Ъ-Ростов" ранее, Зухра Бугрова занималась строительством торгового центра на площади Ленина в Ростове, что вызывало недовольство горожан. В советское время на площади перед гостиницей «Турист» (в настоящее время «Амакс») был построен многоструйный фонтан. Позже его снесли под предлогом реконструкции. В 2015 году власти заявляли, что фонтан восстановят к ЧМ-2018, однако этого не произошло. Зато стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании (МСК). Инвестор сообщил о планах возвести здесь 22-этажный жилой дом, что вызвало протесты горожан. Власти Ростова отказались утвердить план строительства объекта. Тогда застройщик направил в арбитражный суд иск с требованием признать отказ незаконным. После тяжбы, длившейся более года, город смог доказать, что строить высотку на этом месте нельзя. В конце 2018 года Гордума внесла изменения в Правила землепользования и застройки Ростова-на-Дону, которые установили запрет на надземное строительство на данной территории.

В 2019 году администрация Ростова вела с МСК переговоры об обмене участка на площади Ленина на другой со схожей рыночной стоимостью. Однако договориться с девелопером властям так и не удалось.



В итоге участок выкупила предпринимательница Зухра Бугрова. В декабре 2020 года Департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.

Стройка началась, но в 2024 году ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» обратилось в арбитраж с требованием запретить строительство и демонтировать часть уже возведенных конструкций магазина со ссылкой на то, что фундамент здания находится в охранной зоне газопровода и препятствует техобслуживанию и ремонту. Работы были остановлены. В 2025 году конструкции, возведенные для строительства ТЦ, были демонтированы.

В феврале 2026 года в правительстве Ростовской области заявили, что участок перед гостиницей "в результате договоренностей с собственником" будет передан в собственность Ростова-на-Дону. Заявлялось, что проект фонтана подготовят в мае 2026 года.

Кристина Федичкина