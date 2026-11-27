Спикер раскритиковал депутатов Тюменской областной думы за пропуски заседаний
Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия») призвал депутатов планировать свои графики под заседания представительного органа, и пригрозил политикам устроить проверку с целью узнать, куда они отпрашиваются. Спикер выступил с критикой после того, как перед началом голосования за удовлетворение заявлений депутатов Эдуарда Омарова и Ольги Шевоцовой об уходе с заседания с соответствующей просьбой также обратился Александр Анохин (все от «Единой России»).
«Дак, а может тогда все напишем (заявления.— "Ъ-Урал")?»,— обратился господин Сайфитдинов к облдуме.
По итогам голосования председатель разрешил трем политикам покинуть здание облдумы, однако подчеркнул, что участие в заседаниях является «основной обязанностью депутатов». «Мы об этом говорим не в первый раз. Планируйте свою работу, кому-то надо в Аромашево, кому-то в Омутинку. Мы же работаем один день в месяц, есть еще 30 дней, только в феврале чуть меньше дней остается на командировки. Нельзя свои графики подвигать? Посмотрю, куда вы отпрашиваетесь»,— пригрозил спикер.
Ранее, в апреле, первый-вице спикер Андрей Артюхов («Единая Россия») также раскритиковал депутатов облдумы за то, что они игнорируют сбор средств для участников СВО и не исполняют взятые на себя обязательства. «Тут бедных нет же у нас, я не называю фамилии, но потом буду их называть, мне будет без разницы, если мы говорим одно, а в итоге некоторые уходят от этого решения, которое мы принимали все вместе»,— пригрозил тогда коллегам господин Артюхов.
Парламентарии направили заявление об уходе с заседаний после принятия в окончательном чтении проекта бюджета Тюменской области на 2027 год. Согласно ему, расходы на работу депутатов и сотрудников Тюменской областной думы возрастут с 918,4 млн руб. в 2026 году до 946,2 млн руб. в 2027-м. В частности, траты на зарплаты работников увеличили с 613 млн до 629,7 млн руб., парламентариев — с 273,3 млн до 284,1 млн руб. Годовой доход спикера Фуата Сайфитдинова сохранится на уровне 32 млн руб.