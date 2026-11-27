Ранее, в апреле, первый-вице спикер Андрей Артюхов («Единая Россия») также раскритиковал депутатов облдумы за то, что они игнорируют сбор средств для участников СВО и не исполняют взятые на себя обязательства. «Тут бедных нет же у нас, я не называю фамилии, но потом буду их называть, мне будет без разницы, если мы говорим одно, а в итоге некоторые уходят от этого решения, которое мы принимали все вместе»,— пригрозил тогда коллегам господин Артюхов.