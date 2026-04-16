Вице-спикер Тюменской облдумы потребовал от депутатов сдавать деньги на СВО

Заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Андрей Артюхов призвал депутатов не игнорировать сбор средств для участников специальной военной операции (СВО) и потребовал исполнить взятые на себя обязательства. Вице-спикер пояснил в ходе выступления на очередном заседании, что изучил ведомость, согласно которой «не все сдают деньги».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«А на что покупать технику, квадрокоптеры, другие необходимые вещи? На что материалы покупать? Тут бедных нет же у нас, я не называю фамилии, но потом буду их называть, мне будет без разницы, если мы говорим одно, а в итоге некоторые уходят от этого решения, которое мы принимали все вместе»,— пригрозил господин Артюхов.

Василий Алексеев