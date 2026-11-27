Первыми с этим столкнутся те, у кого клиенты до сих пор звонят, а не пишут: клиники, рестораны, сервисы услуг. Администратору стоит заранее знать, как отвечать. Не сбрасывать. Говорить коротко и сразу называть время, цену и условия. Например, если Алиса звонит в ресторан за столиком, ей нужно услышать, есть ли места на нужный час. Ответ «перезвоните позже» клиент прочитает в расшифровке и, скорее всего, выберет другое заведение. А звонки от агентов лучше записывать отдельно, чтобы видеть, сколько заявок приходит этим путем.