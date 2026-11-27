«Она звонит за человека»
Александр Леви — о том, как нейросеть берет на себя разговоры по телефону
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Многие не любят звонить. Записаться к врачу, забронировать столик, уточнить время встречи. Такие созвоны часто откладывают. Теперь их можно поручить нейросети: Яндекс добавил в Алису AI режим «Действуй!», и она звонит за человека.
Устроено это так. Пользователь описывает задачу и разрешает звонок, а Алиса набирает номер из отдельного виртуального компьютера, который Яндекс создает для каждого пользователя. Пока идет разговор, в чате появляется расшифровка: человек видит, что сказал собеседник на другом конце и о чем удалось договориться. Решения остаются за человеком, а работу агента можно остановить. Доступ пока ранний: у нескольких тысяч активных пользователей чата с опцией Алиса Плюс.
Для бизнеса это новшество значит, что на входящую линию начнут приходить звонки от агентов. Например, клиент попросил Алису записать его к врачу на вечер, а в регистратуре положили трубку. Записи нет, и клиент идет в другую клинику. Звонок агента — это заявка живого человека, который сам звонить не хочет или не успевает.
Первыми с этим столкнутся те, у кого клиенты до сих пор звонят, а не пишут: клиники, рестораны, сервисы услуг. Администратору стоит заранее знать, как отвечать. Не сбрасывать. Говорить коротко и сразу называть время, цену и условия. Например, если Алиса звонит в ресторан за столиком, ей нужно услышать, есть ли места на нужный час. Ответ «перезвоните позже» клиент прочитает в расшифровке и, скорее всего, выберет другое заведение. А звонки от агентов лучше записывать отдельно, чтобы видеть, сколько заявок приходит этим путем.
Когда таких звонков станет много, прием можно автоматизировать: показывать свободное время, подтверждать запись, а сложные случаи передавать сотруднику.