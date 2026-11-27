По словам владельца актива, компания в полном объеме выполнила обязательства по проектированию, согласовала документацию с профильным ведомством и начала разбор аварийных конструкций. Однако банковские кредитные продукты для подобных проектов сейчас труднодоступны, а механизмы льготного финансирования не работают в должной мере: «Мы купили его не за 1 руб., а за нормальную стоимость. С учетом того, что объектом два с половиной года занималась команда и готова проектная документация, сейчас мы продаем его, по сути, в ноль».