Столичный владелец Дома купцов Клочковых в Воронеже снизил цену продажи компании и ОКН до 18 млн рублей
По данным Rusprofile, ООО «Наследие севера» зарегистрировано в Москве в октябре 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральным директором является Арсен Омаров, учредителем — тульское ООО «УК Интеллект» с аналогичным видом деятельности. В 2025 году выручка «Наследия севера» была нулевой, а убыток составил 7,7 млн руб.
Источник «Ъ-Черноземье» на строительном рынке Воронежской области считает скорректированную цену высокой, оценивая реальную стоимость самого здания максимум в 3–4 млн руб., а проекта реставрации — примерно в 3 млн руб. «Степень разрушения объекта такова, что его фактически придется отстраивать заново, на что потребуется около 100 млн руб. Даже в расчете на льготный кредит Министерства культуры России по ставке 6% и при ставке аренды в 1 тыс. руб. за 1 кв. м окупаемость проекта растянется примерно на 15 лет. Если бы здание продавалось за 3 млн руб., срок составил бы порядка 13 лет»,— отмечает эксперт.