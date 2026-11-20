Московское ООО «Наследие севера» выставило на продажу 100% долей вместе с проектом реставрации памятника архитектуры в центре Воронежа на улице Никитинской, 50в. Компания владеет объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом купцов Клочковых, связанных с жизнью педагога Н. Ф. Бунакова». Покупателю также обещают передать согласованную документацию на приспособление здания под коммерческие цели. Стоимость лота составляет 28 млн руб. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». В региональном управлении по охране ОКН «Ъ-Черноземье» заявили, что о планах продажи не осведомлены, фактические работы на объекте сейчас не ведутся, а самому собственнику выдано предписание устранить нарушения и провести комплексные работы по сохранению здания до 1 марта 2027 года.