Столичный владелец Дома Клочковых в Воронеже продает компанию вместе с ОКН за 28 млн на фоне простоя реставрации
По данным Rusprofile, ООО «Наследие севера» зарегистрировано в Москве в октябре 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральным директором выступает Арсен Омаров, учредителем — тульское ООО «УК Интеллект» с аналогичным видом деятельности. В 2025 году выручка «Наследия севера» была нулевой, а чистый убыток составил 7,7 млн руб.
Указанное в объявлении контактное лицо на звонки «Ъ-Черноземье» не ответило.
Историческое здание на Никитинской возвели в середине XIX века, изначально оно принадлежало мещанину Борисову. С 1858 года усадьба перешла семье известного воронежского купца и благотворителя Ивана Клочкова, занимавшегося крупными оптовыми поставками продовольствия. Дочь купца Лариса, выросшая в этом доме, впоследствии стала супругой выдающегося педагога Николая Бунакова. Вместе с мужем в 1880-х годах она открыла в селе Петино (ныне Хохольский район) бесплатную народную школу и создала первый воронежский крестьянский театр.
В 1870–1880-х годах особняк расширили за счет пристроек, а в период Великой Отечественной войны он получил серьезные разрушения. Во время послевоенной реконструкции дом надстроили вторым этажом, утратив при этом исторический фасадный декор. В 2020 году в здании произошел сильный пожар, уничтоживший крышу, межэтажные перекрытия и лестничные марши, а также повредивший внутренние помещения. С тех пор памятник архитектуры находится в аварийном состоянии.