Имущественный комплекс на улице Кости Стрелюка включает два здания общей площадью около 1,6 тыс. кв. м и участок в 2,1 тыс. кв. м. В основном двухэтажном строении с подвалом (1,3 тыс. кв. м) расположены столовая и офисы: семь кабинетов сдаются в аренду, еще 12 находятся в стадии реконструкции. Во втором здании (337,8 кв. м) размещены производственные помещения. Ранее для площадки был согласован проект приспособления под отель со спа-комплексом и рестораном, его могут предоставить новому владельцу. В объявлении отмечается, что срок его окупаемости оценивается в 10–12 лет.