В Воронеже вновь снизили цены на ОКН «Швейная мастерская» и базу отдыха «Елки»
В Воронежской области снизилась стоимость имущественного комплекса с объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Швейная мастерская» и базы отдыха «Елки». Недвижимость в центре Воронежа владелец выставил на продажу за 65 млн, а загородный актив в Новоусманском районе оценил в 120 млн руб. Информация об этом появилась в объявлениях на платформе «Авито».
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что стоимость «Швейной мастерской» уменьшилась с 95 млн до 75 млн руб., базы отдыха — со 180 млн до 160 млн руб.
Собственник объектов Владимир Махров подтвердил «Ъ-Черноземье», что цены в очередной раз скорректировали в сторону снижения на днях: стоимость «Елок» изменилась сегодня, а имущественного комплекса на улице Кости Стрелюка — на прошлой неделе. По словам господина Махрова, продажа активов связана с необходимостью погасить кредитные линии, которые были открыты под залог этой недвижимости. Ранее он пояснял, что основной бизнес сосредоточен в Москве (IT и производство), поэтому воронежские активы являются непрофильными.
Комментируя продажу «Швейной мастерской», Владимир Махров пояснил «Ъ-Черноземье», что у него нет обязательств по реконструкции объекта и на нового собственника они также не накладываются. По его словам, внутреннюю планировку здания разрешено менять, а градостроительный план земельного участка позволяет использовать комплекс по широкому профилю — например, под гостиницу или офисы. Главным охранным ограничением остается запрет на видоизменение исторических фасадов.
Имущественный комплекс на улице Кости Стрелюка включает два здания общей площадью около 1,6 тыс. кв. м и участок в 2,1 тыс. кв. м. В основном двухэтажном строении с подвалом (1,3 тыс. кв. м) расположены столовая и офисы: семь кабинетов сдаются в аренду, еще 12 находятся в стадии реконструкции. Во втором здании (337,8 кв. м) размещены производственные помещения. Ранее для площадки был согласован проект приспособления под отель со спа-комплексом и рестораном, его могут предоставить новому владельцу. В объявлении отмечается, что срок его окупаемости оценивается в 10–12 лет.
База отдыха «Елки» расположена в 35 км от Воронежа на территории биосферного заповедника. Актив включает участки общей площадью 4,5 га (2 га — под базой) в долгосрочной аренде, 25 жилых домов, ресторан, кафе, соляную пещеру, баню и два подогреваемых бассейна.
На прошлой неделе стало известно о продаже еще одного исторического здания в центре Воронежа. Московское ООО «Наследие севера» выставило на торги за 28 млн руб. 100% долей компании, владеющей ОКН регионального значения «Дом купцов Клочковых» на улице Никитинской, 50в. Сделка включает согласованный проект реставрации памятника под коммерческие цели. При этом в региональном управлении по охране ОКН констатировали простой на объекте и выдали собственнику предписание завершить работы по его сохранению до марта 2027 года.