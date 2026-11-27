Резидентов курской свободной экономзоны будет проверять независимый экосовет
В Курской области планируют создать экологический совет, который займется мониторингом ответственности бизнеса, новых инвесторов, в том числе свободной экономзоны (СЭЗ), и действующих предприятий. С такой инициативой выступил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов на заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам главы региона, совет будет независимым и станет работать исключительно в интересах жителей. «Он будет сообщать нам реальную, нерафинированную картину без "красивых иллюстраций"»,— отметил господин Хинштейн.
В ходе заседания также обсуждалась реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Господин Хинштейн напомнил, что в марте 2026 года полномочия по обращению с ТКО перешли от минЖКХ и ТЭК к минприроды. Собираемость платежей в регионе составляет 94,4% при среднем показателе 136,5 руб. с человека. С декабря начисления от регоператора АО «Спецавтобаза» будут идти в составе единого платежного документа.
В сфере медицинских отходов в отношении одной из 12 специализированных организаций возбуждено уголовное дело. Губернатор выразил надежду на то, что руководитель предприятия публично прокомментирует, как отходы оказались на земельном участке.