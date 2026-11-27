В ходе заседания также обсуждалась реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Господин Хинштейн напомнил, что в марте 2026 года полномочия по обращению с ТКО перешли от минЖКХ и ТЭК к минприроды. Собираемость платежей в регионе составляет 94,4% при среднем показателе 136,5 руб. с человека. С декабря начисления от регоператора АО «Спецавтобаза» будут идти в составе единого платежного документа.