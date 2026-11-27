«Самолет» выкупит акции у несогласных с реструктуризацией долга за 326,92 руб.
Девелопер «Самолет» проведет внеочередное собрание акционеров 29 декабря. В повестку дня включены крупные сделки, связанные с реструктуризацией корпоративного долга группы, сообщила компания.
Акционеры, не согласные с условиями сделок, смогут предъявить бумаги к выкупу по 326,92 рубля за акцию. Последняя цена торгов в 26 ноября составляла 282,8 руб. Премия к рынку — 16%.
По закону об акционерных обществах на выкуп направляется не более 10% стоимости чистых активов. При превышении порога заявки удовлетворяются пропорционально. После публикации сообщения акции девелопера на Мосбирже выросли на 5,4% — до 298 руб. за штуку.