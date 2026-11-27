По словам Валентины Матвиенко, нужно подойти к вопросу «без фанатизма», но все-таки отделить «якобы неработающих» от тех, за кого государство действительно несет обязательство: «Какой-то условный платеж для начала для тех, кто якобы не работает, чтобы они хотя бы какую-то часть вносили». Спикер задалась риторическим вопросом, почему учителя, врачи, водители и рабочие должны платить за людей, занятых неформально: «Да, у нас есть Конституция, мы никому не отказываем в оказании медицинских услуг. Но справедливость должна быть в обществе».