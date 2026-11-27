Матвиенко предложила ввести платеж по ОМС для «якобы неработающих»
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год предложила ввести платеж для «якобы неработающих» граждан, которые пользуются медицинскими услугами.
«Из всего фонда ОМС триллион — послушайте цифру — триллион триста тринадцать миллиардов — это платежи за неработающее население. Это деньги региональных бюджетов,— заявила госпожа Матвиенко.— Мы уже поднимали эту тему, еще раз хочу (сказать.— “Ъ”), чтобы никто не искажал. Дети, пенсионеры, ветераны наши уважаемые, инвалиды, те, кто не может работать по объективным причинам,— это святое, это ответственность государства платить за них страховые взносы. Но есть неработающая часть населения — молодых, сильных, крепких, которые, конечно же, работают, ведут шикарный образ жизни и никакого участия в медицинском страховании не принимают».
По словам Валентины Матвиенко, нужно подойти к вопросу «без фанатизма», но все-таки отделить «якобы неработающих» от тех, за кого государство действительно несет обязательство: «Какой-то условный платеж для начала для тех, кто якобы не работает, чтобы они хотя бы какую-то часть вносили». Спикер задалась риторическим вопросом, почему учителя, врачи, водители и рабочие должны платить за людей, занятых неформально: «Да, у нас есть Конституция, мы никому не отказываем в оказании медицинских услуг. Но справедливость должна быть в обществе».
Она также сообщила, что Совет федерации уже обсуждает этот вопрос с правительством Москвы: «Когда посчитали, очень удивились, что все остальные трудящиеся платят за молодых здоровых людей, которые просто получают полис медицинского страхования и никак в этом не участвуют». По ее словам, можно ввести дифференцированный или «для начала, небольшой единый платеж».