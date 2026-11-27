В 2027 году также запланирована двухэтапная индексация страховых пенсий: на 6,8% с февраля и еще на 3,3% с апреля. Социальные пенсии повысят на 6,8% с 1 апреля, а единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, увеличат с 1 января на те же 6,8%.