Соцфонд: выплаты проиндексируют для 17 млн льготников в 2027 году
Социальный фонд России проиндексирует ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и компенсации на 6,8% с 1 февраля 2027 года. Повышение затронет около 17 млн льготников, сообщил председатель фонда Сергей Чирков на пленарном заседании Совета федерации.
Индексация коснется в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, людей с инвалидностью и пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Размер повышения соответствует прогнозу инфляции.
Министр труда Антон Котяков ранее говорил, что с 1 февраля социальные выплаты, включая ЕДВ, материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка, будут индексировать по фактической инфляции. Сегодня Совфед одобрил бюджет Социального фонда на 2027-2029 годы.
В 2027 году также запланирована двухэтапная индексация страховых пенсий: на 6,8% с февраля и еще на 3,3% с апреля. Социальные пенсии повысят на 6,8% с 1 апреля, а единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, увеличат с 1 января на те же 6,8%.