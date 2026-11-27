Люди больше суток ждут в очередях на пересечение границы России и Эстонии
ФТС сообщила об очередях на границе России и Эстонии перед закрытием КПП
На пропускных пунктах образовались очереди в преддверии закрытия сухопутных погранпереходов между Эстонией и Россией, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). По оценке ведомства, каждый день до окончания работы эстонского поста пешеходную границу не успевают пересечь свыше 150 человек. Прохождение пешеходной границы сейчас может занимать более суток.
ФТС указывает на «длительное проведение контрольных мероприятий эстонскими государственными органами» перед автомобильным пунктом пропуска Ивангород на российской стороне и КПП Нарва-1 на территории Эстонии.
Правительство Эстонии с 1 декабря прекратит пропуск через все сухопутные переходы на границе с Россией — как автомобильные, так и пешеходные. Премьер-министр Кристен Михал говорил, что правительство через полгода оценит, «нужно ли изменить ограничения».
Эстонский МИД назвал это ответом на попытку поджога оборонного предприятия Threod Systems, в котором обвинили Россию. В Кремле отвергали обвинения. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что эстонцы, «которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют». Он намерен добиваться открытия гуманитарных коридоров для местных жителей.