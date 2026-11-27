На пропускных пунктах образовались очереди в преддверии закрытия сухопутных погранпереходов между Эстонией и Россией, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). По оценке ведомства, каждый день до окончания работы эстонского поста пешеходную границу не успевают пересечь свыше 150 человек. Прохождение пешеходной границы сейчас может занимать более суток.