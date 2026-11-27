Призеры по-прежнему смогут получить 100 баллов за ЕГЭ по предмету, по которому они заняли призовое место на олимпиаде. Результаты будут действительны для поступления в вузы четыре года. Победители олимпиад смогут поступить без вступительных испытаний на то направление, которое соответствует профилю олимпиады.