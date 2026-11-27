Совет федерации поддержал ужесточение правил приема в вузы для олимпиадников
Совет федерации одобрил закон об изменении правил приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Сейчас поступить в вуз без вступительных испытаний могут как победители, так и призеры олимпиад. В законе речь идет о том, чтобы предоставить такую возможность только победителям.
Призеры по-прежнему смогут получить 100 баллов за ЕГЭ по предмету, по которому они заняли призовое место на олимпиаде. Результаты будут действительны для поступления в вузы четыре года. Победители олимпиад смогут поступить без вступительных испытаний на то направление, которое соответствует профилю олимпиады.
Привилегии рассчитаны на школьников, которые заняли призовые места или победили в олимпиадах за время учебы в старших классах.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Призеры и победители олимпиад прошлых лет смогут поступить в вузы на прежних условиях еще четыре года.