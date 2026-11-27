«Карьеру одной из самых ярких фигуристок планеты просто отменили»
Владимир Осипов — о Камиле Валиевой
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Карьеру одной из самых талантливых фигуристок мира Камилы Валиевой чиновники обрушили в раннем возрасте. Уже в 14 лет она восхищала своим катанием абсолютно всех. Ее программа была одной из самых сложных в истории вида спорта. Она стала первой, кто в женском одиночном катании приземлил четверной прыжок на Олимпийских играх. На льду конкурировать с ней не мог никто. Но оказалось, убрать звезду можно из высоких кабинетов.
В 15 лет Валиева оказалась в центре допингового скандала. Это произошло на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Резонанс получился мощнейший, и россиянку дисквалифицировали на максимальные четыре года. Для сравнения — когда тот же препарат был обнаружен у теннисистки из Польши Иги Швёнтек, она получила отстранение на один месяц. Разница очевидна.
Но Камила в момент дисквалификации была еще очень юна, и шанс, что талантливая фигуристка, несмотря на беспредел чиновников, сможет вернуться, оставался. В 2026-м после четырехлетней дисквалификации Валиева получила нейтральный статус и готовилась к Олимпиаде в Италии. Но не тут-то было. Международный союз конькобежцев отменил свое решение, причем чиновники даже не потрудились объясниться. В официальном релизе говорилось, что Валиева больше не соответствует требованиям для участия в качестве индивидуальной нейтральной спортсменки.
Сейчас Камиле Валиевой 20 лет, и понятно, что вернуться на лед ей не дадут. Так карьеру одной из самых ярких фигуристок планеты просто отменили, причем дважды.