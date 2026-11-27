Карьеру одной из самых талантливых фигуристок мира Камилы Валиевой чиновники обрушили в раннем возрасте. Уже в 14 лет она восхищала своим катанием абсолютно всех. Ее программа была одной из самых сложных в истории вида спорта. Она стала первой, кто в женском одиночном катании приземлил четверной прыжок на Олимпийских играх. На льду конкурировать с ней не мог никто. Но оказалось, убрать звезду можно из высоких кабинетов.