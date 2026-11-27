Глава минсельхоза Удмуртии: отток кадров в сторону ОЭЗ «Алабуга» не будет вечным
Жители южных районов республики отправляются на заработки в Татарстан
Отток кадров из южных районов Удмуртии в сторону особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане не будет длиться вечно, сказала и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наталья Ворончихина на круглом столе «Ъ-Удмуртия». Речь велась о кадрах на сельхозпредприятиях.
«Алнашский и Граховский районы всегда были молочными, продуктивными. Возможно, сейчас им стоит это пересмотреть: если не получается заниматься молоком, то можно обратить внимание на товарное растениеводство. Почвы в тех районах плодородные»,— сказала госпожа Ворончихина.
Молочное животноводство — достаточно капиталоемкий бизнес, добавила она. Следует обратить внимание на высокомаржинальные культуры. Аграрии могут применить себя и в развивающейся отрасли агродронов, добавила и. о. министра.
«Говорить, что “да, у нас все ушли” и сельское хозяйство в южных районах (приходит в упадок.— “Ъ-Удмуртия”) неправильно. Я считаю, что если есть земля, есть голова и руки, то все должно получиться»,— отметила Наталья Ворончихина.
На эту проблему на круглом столе обратил внимание бизнес-тренер и предприниматель Александр Некрасов. «Этот процесс затрагивает Алнаши, Можгу и все в радиусе 100 км. Южный куст страдает от отсутствия работников»,— сказал господин Некрасов.
Как писал «Ъ-Удмуртия», на последней сессии Госсовета Удмуртии депутат Юрий Балахонцев заявил, что ОЭЗ «Алабуга» «практически полностью высосала трудовые резервы» из приграничных районов республики. По данным «Ъ-Волга-Урал», средняя зарплата в Елабужском районе Татарстана превышает 200 тыс. руб. Это более чем в 2,5 раза больше, чем в целом по Удмуртии, где она составляет 81,6 тыс. руб. В районах она меньше.