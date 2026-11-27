«Говорить, что “да, у нас все ушли” и сельское хозяйство в южных районах (приходит в упадок.— “Ъ-Удмуртия”) неправильно. Я считаю, что если есть земля, есть голова и руки, то все должно получиться»,— отметила Наталья Ворончихина.