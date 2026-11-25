ОЭЗ «Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана. Расположена в 10 км от Елабуги, в 25 км от Набережных Челнов и в 250–270 км от границ с Удмуртией. Площадь территории — 3,9 тыс. га. Финансовая отчетность не приводится с 2021 года, однако по данным за девять месяцев 2025 года выручка резидентов выросла за год на 158,6%, до 615,5 млрд руб. Общий объем частных инвестиций накопительным итогом составил 538,2 млрд руб. (+200,7%). В 2025 году ОЭЗ заняла второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.