Куда уходят кадры
Депутат Госсовета Удмуртии заявил, что ОЭЗ «Алабуга» высасывает трудовые резервы республики
Депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев заявил, что ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане «практически полностью высосала трудовые резервы» из приграничных районов республики. В министерстве экономики Удмуртии проблему признают и рассчитывают на создание собственной ОЭЗ. Сейчас средняя зарплата в Елабужском районе Татарстана составляет 209 тыс. руб., в Удмуртии — 81,6 тыс. руб.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане «практически полностью высосала трудовые резервы» из приграничных районов Удмуртии, заявил на сессии регионального парламента депутат Госсовета республики Юрий Балахонцев при обсуждении прогноза социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Речь идет об Алнашском, Граховском, Кизнерском и Можгинском районах, а также о Можге с населением 43 тыс. человек. По словам депутата, люди работают и платят налоги в Татарстане, а социальную инфраструктуру используют в Удмуртии.
Отвечая на вопрос господина Балахонцева, исполняющая обязанности министра экономики Удмуртии Анжелика Андросова признала, что проблема существует, однако отметила, что местные жители зарабатывают и тратят деньги преимущественно в Удмуртии.
«Но проблему мы вместе с муниципалитетами и коллегами решаем. По крайней мере, эти вопросы рассматриваются на всевозможных совещаниях и комиссиях», — заявила госпожа Андросова.
По данным портала hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии в ноябре составила 77,5 тыс. руб. По данным Удмуртстата, средняя начисленная зарплата в республике в августе достигла 81,6 тыс. руб.
ОЭЗ «Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана. Расположена в 10 км от Елабуги, в 25 км от Набережных Челнов и в 250–270 км от границ с Удмуртией. Площадь территории — 3,9 тыс. га. Финансовая отчетность не приводится с 2021 года, однако по данным за девять месяцев 2025 года выручка резидентов выросла за год на 158,6%, до 615,5 млрд руб. Общий объем частных инвестиций накопительным итогом составил 538,2 млрд руб. (+200,7%). В 2025 году ОЭЗ заняла второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
По данным ОЭЗ «Алабуга», за девять месяцев 2025 года число созданных рабочих мест превысило 36 тыс. Портал «Карьера в Алабуге» оценивает общую численность сотрудников более чем в 60 тыс. человек. К 2032 году в ОЭЗ планируют увеличить число рабочих мест до 70 тыс.
В Елабужском районе, где расположена «Алабуга», средняя зарплата, по словам главы района Рустема Нуриева, достигла 209 тыс. руб. Годом ранее показатель составлял 119 тыс. руб., а в 2023 году — 86 тыс. руб. На портале hh.ru для разных ступеней карьерного роста в ОЭЗ указаны следующие зарплатные вилки: для младшего специалиста — 36–110 тыс. руб., специалиста — 123–241 тыс. руб., ведущего специалиста — 293–424 тыс. руб., главного специалиста — 358–619 тыс. руб. Для старшего специалиста указана зарплата до 293 тыс. руб.
Среди направлений работы в ОЭЗ указаны предприятие «Алабуга Машинери», логистика и взаимодействие с резидентами, управление финансами и экономикой, строительство и эксплуатация энергетики, бухгалтерский и налоговый учет и пр.
Помимо привлечения специалистов заработной платой, ОЭЗ организует транспорт для иногородних сотрудников, в том числе из Алнаша, Грахова, Кизнера и Можги.
В самой Удмуртии задумываются о создании своей ОЭЗ. В феврале 2026 года министр экономики республики Анна Слугина, ныне покинувшая пост, заявила, что правительство республики планирует направить в Минэкономразвития РФ заявку на получение статуса ОЭЗ для площадки около Ижевска. По данным «Ъ-Удмуртия», заявка сейчас находится на доработке в соответствии с «вновь установленными критериями по объему инвестиций резидентов». На создание ОЭЗ из бюджета Удмуртии предусмотрено финансирование в размере 5,1 млрд руб.
В разговоре с «Ъ Волга-Урал» господин Балахонцев отметил, что проблема заключается не только в самой ОЭЗ. «Проблема в том, что пятая часть территории Удмуртской республики теряет свой экономический потенциал», — заявил депутат. По его словам, местные сельхозпредприятия не могут конкурировать с «Алабугой» по уровню зарплат. В Граховском районе, утверждает господин Балахонцев, осталось два сельхозпредприятия, а большая часть молодежи уехала работать в ОЭЗ.
Согласно реестру сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртии за 2025 год, в Граховском районе работало пять организаций, годом ранее — шесть, в Кизнерском — семь против восьми. В Алнашском районе показатель не изменился — 15 организаций, а в Можгинском вырос с 19 до 20.
Депутат отмечает, что из-за нехватки кадров сельхозпроизводство в районе может прекратиться, а земли останутся необработанными. В качестве возможных мер господин Балахонцев назвал отдельную программу поддержки муниципалитетов и местного бизнеса, налоговые льготы, субсидии и дотации, а также создание сельскохозяйственного кластера. Еще одним вариантом он считает переговоры с «Алабугой» о переносе части производств на территорию Удмуртии.