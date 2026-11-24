Депутат Госсовета Удмуртии: ОЭЗ «Алабуга» высасывает трудовые резервы республики
Об этом Юрий Балахонцев заявил на сессии регионального парламента
Депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев заявил, что особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане «практически полностью высосала трудовые резервы» из приграничных районов республики. Об этом он сказал во время обсуждения прогноза социально-экономического развития (СЭР) Удмуртии на 2027—2029 годы на сессии Госсовета 24 ноября.
«Люди работают там, налоги платят там, а социальную инфраструктуру используют в Удмуртии. Это негативно сказывается и на работодателях на этой территории — бизнес, включая сельхозпроизводителей, в очень тяжелом состоянии»,— сказал Юрий Балахонцев.
Речь идет об Алнашском, Граховском, Кизнерском и Можгинском районах, а также Можге. Депутат поинтересовался, учитывается ли это в прогнозе СЭР.
И. о. министра экономики Удмуртии Анжелика Андросова признала проблему, но отметила, что «люди зарабатывают деньги» и тратят их преимущественно «на нашей территории» — в Удмуртии. Вопросы перетока рабочей силы рассматриваются на различных комиссиях и заседаниях с муниципалитетами.
По данным портала «Чекко», ОЭЗ «Алабуга» была зарегистрирована в 2006 году. Ее площадь достигает 3,9 га. Гендиректором является Тимур Шагивалеев. Уставный капитал ОЭЗ равен 33,2 млрд руб. Финансовая отчетность не приводится с 2021 года, однако по данным за девять месяцев 2025-го выручка резидентов выросла за год на 158,6%, до 615,5 млрд руб. Общий объем частных инвестиций накопительным итогом составил 538,2 млрд руб. (+200,7%). Количество созданных рабочих мест тогда превысило 36 тыс. В 2025 году ОЭЗ заняла 2-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.