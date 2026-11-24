«Люди работают там, налоги платят там, а социальную инфраструктуру используют в Удмуртии. Это негативно сказывается и на работодателях на этой территории — бизнес, включая сельхозпроизводителей, в очень тяжелом состоянии»,— сказал Юрий Балахонцев.