Силуанов на встрече министров финансов в США назвал точки роста экономики России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов G20 в США заявил об исчерпании прежних источников развития мировой экономики и призвал искать новые точки роста. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

Господин Силуанов привел в пример ситуацию в России. «Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение — от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции»,— сказал министр на встрече в Ашвилле.

Глава ведомства указал на успехи в снижении административного давления. По его словам, сокращение обязательных согласований в строительной сфере на две трети уже подтолкнуло этот сектор к росту.

Кроме того, Минфин задействует новые подходы к налоговым и инвестиционным механизмам. Господин Силуанов рассказал, что в стране действует правило, согласно которому каждый рубль предоставленных налоговых льгот должен приносить не менее одного рубля частных инвестиций. Для активного привлечения коммерческих средств применяется принцип «бюджетного рычага», создающий мультипликатор для привлечения частного капитала.

Министр также обратил внимание на работу по укреплению российского финансового рынка и стимулирование долгосрочных сбережений населения.