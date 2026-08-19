Путину представят план реформ в экономике с опорой на частный капитал
Владимиру Путину предложат план из семи пунктов для реформы экономики. Проект представят на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его подготовил центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим», основанный на базе РАНХиГС. Об этом сообщил журнал «Эксперт» со ссылкой на аналитический доклад центра.
В докладе указывается, что без реформ рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%. Для достижения целевого показателя аналитики «Третьего Рима» предложили построить новую модель экономики на семи столпах:
- Опережающее развитие внутреннего туризма и регионов – сокращение пространственных расстояний и создание новых центров спрос;
- Использование ИИ для автоматизации и роста производительности;
- Платформизация — сокращение транзакционных издержек и более эффективное использование капитала;
- Инвестиции в центры обработки данных, энергетику, системы передачи и обработки информации, связь;
- Перестройка системы подготовки кадров и переход к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций;
- Обеление экономики — перенаправление труда и потоков капитала от низкопроизводительных компаний к более эффективным;
- Переход к модели, где основными драйверами экономики становятся частные инвестиции и потребление, а не государственный спрос.
В докладе отмечается, что в прошлом инвестцикле экономика росла за счет прогресса в жилищном строительстве благодаря льготной ипотеки, строительстве транспортной инфраструктуры, платформизации экономики, прекращения оттока капитала из страны и других факторов. Однако большинство из них почти исчерпали свой потенциал. Основное отличие новой модели раскрывается в последнем пункте — аналитики предлагают государству не брать на себя роль главного инвестора нового рывка, а создать условия, при которых бизнес и граждане захотят инвестировать в новую экономику.
В докладе отмечается, что основная цель новой модели — устойчивость государственных финансов. Для этого необходимо более эффективно использовать ресурсы и высвобождать пространство для частного потребления. Это повышает требования к качеству институтов, инвестиционного климата и координации государства и бизнеса, указывают авторы доклада.
19 августа Владимир Путин проведет заседание по реализации плана структурных изменений в экономике страны на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля. До этого правительство России сообщало о планах запустить новый инвестиционный цикл, чтобы вернуть экономику к росту. Российский президент назвал это главной задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей.
19 августа 2026 года Владимир Путин проведет заседание по реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года. За два года до этого, в декабре 2025 года, президент России Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам уже поручал незамедлительно начать реализацию плана структурных изменений в экономике, рассчитанного до 2030 года. Этот план предусматривает создание высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и рост потребления отечественных товаров.
Ранее, в августе 2022 года, правительство России планировало представить Владимиру Путину предложения по социально-экономическому развитию страны с учетом санкций и новых рисков. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что необходимо сформировать общее видение социально-экономического развития России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также оживить потребительский спрос и кредитование.