«Самолет» объявит условия финоздоровления после их согласования кредиторами
Группа компаний «Самолет» раскроет условия финансового оздоровления, когда их согласуют кредиторы. Об этом сообщил первый зампрезидента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, принципиальных изменений в ситуации с девелопером не произошло.
«Объявление деталей — вопрос будущего... Их после окончательного согласования между кредиторами объявит сам девелопер совместно с крупнейшим кредитором ГК "Самолет", который взял на себя ведущую роль в разработке программы финансового оздоровления девелопера»,— рассказал господин Пьянов во время конференц-колла.
В ВТБ уточнили, что разрабатываемый комплекс мер призван «восстановить стабильное финансовое положение заемщика и сохранить уверенность в реализации запланированных проектов». По оценке банка, резервы, которые уже созданы по ГК, при реструктуризации не увеличатся.
«Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья (4,38 млн кв. м). С 27 июля 2027 года вступает в силу норма закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая позволяет кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в ней других кредиторов. Эта норма может быть применена в отношении ГК «Самолет». ВТБ являемся вторым по величине кредитором группы. В октябре Сбербанк сообщил о разработке плана финансового оздоровления «Самолета».