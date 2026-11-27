«Объявление деталей — вопрос будущего... Их после окончательного согласования между кредиторами объявит сам девелопер совместно с крупнейшим кредитором ГК "Самолет", который взял на себя ведущую роль в разработке программы финансового оздоровления девелопера»,— рассказал господин Пьянов во время конференц-колла.