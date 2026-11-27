Покупателей криптовалюты отправляют на тестирование
Зачем нужна проверка от ЦБ для инвесторов
Центробанк проверит знания покупателей криптовалюты. Регулятор утвердил правила тестирования инвесторов. Без него нельзя будет совершать сделки с цифровыми активами с 1 декабря. Причем проходить его придется всем, а не только неквалифицированным инвесторам.
Тест будет включать в себя восемь вопросов, по одному из каждого тематического блока. Спросить могут про сами криптовалюты, стейблкоины, информационную безопасность и даже риски обесценивания. Чтобы сдать, нужно набрать как минимум семь правильных ответов. Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев уверен, что подобная проверка необходима:
«Это попытка хоть как-то навести порядок и привести инвесторов к осознанности. Если множество игроков хлынет на рынок, а потом они начнут предъявлять претензии, что их о чем-то не предупредили, последует ответ: ребят, вы понимали, что делали. Плюс, наименее авантюрную часть аудитории такие тесты, если не отсекают, то, по крайней мере, охлаждают ее пыл. Появляется осознание, что такой инструмент — это не сбережение или инвестиция, а именно рисковая игра.
Так что в любом случае здорово, что это сделано на старте, а не через 20 лет после того, как рынок начал функционировать. Время покажет, как этот тест можно усовершенствовать и довести до ума.
Кроме того, старый принцип "я накопил деньги для того, чтобы стать квалифицированным инвестором, и автоматически стал умным", если не сломан, то, во всяком случае, трещина по нему начинает пролегать. Подтвердите, что вы понимаете, что делаете, это первый момент. Второй: ЦБ, видимо, все-таки старается не смешивать рынок ценных бумаг и рынок криптовалют. То есть задача первого, скажем так, макроэкономическая, это все-таки инвестиции. А, как мы видим, за последние несколько лет задача рынка крипты, как ни странно, международные расчеты».
Сами вопросы ЦБ выложил в открытый доступ. Например, инвесторам необходимо знать, что представляет собой ключ доступа к кошельку, кто вправе запросить у клиента его seed-фразу или какие последствия грозят, если организатор торговли решил прекратить торги цифровой валютой.
Правильные ответы не публикуются, а брокеры и криптообменники не могут ни раскрывать их, ни сообщать, в каких вопросах была ошибка. Впрочем, если у инвестора есть базовые представления о цифровых активах, сдать тест не составит труда, уверен старший аналитик Bestchangeru Никита Зуборев:
«В целом, если человек не понимает, что он покупает, наверное, ему и не нужно это приобретать. Здесь сами вопросы довольно поверхностные, и не нужно знать каких-то очень глубоких деталей на уровне, что такое биткойн. В общей массе всех предложений я бы считал тестирование наименьшим из зол. Подобные схемы уже были реализованы и для рынка акций, и для каких-то деривативов, для того, чтобы инвестор получил доступ ко фьючерсам и опционам. Какие-то типовые ответы очень быстро появятся в сети.
Если человек совсем не хочет разбираться, но хочет получить доступ, то просто зайдет на сайт, в котором уже будут условные ответы. Также будет возможность либо выучить ответы заранее, потому что это закрытый перечень вопросов, либо даже задать вопрос ИИ».
Тест бесплатный, в день можно пройти его дважды. После успешного результата доступ к торгам открывается на год. Затем, если инвестор совершает операции, то срок начинают отсчитывать заново с даты последней покупки.