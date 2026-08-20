В России появился экзамен на статус квалифицированного инвестора

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса квалифицированного инвестора («квала»). Проверить свои знания о финансовом рынке можно с помощью специального экзамена, сообщила пресс-служба регулятора.

До этого учитывались только международные документы специалистов в области финансового анализа и инвестиционного консультирования, например CFA. Теперь для статуса «квала» необходимо сдать специальный экзамен и получить один из сертификатов:

«Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА);

«Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

Также подойдут сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка, уточнили в ЦБ.

«Наша цель — не нарастить количество квалифицированных инвесторов на бумаге, а стимулировать людей учиться. Их реальный уровень подготовки гораздо важнее цифр. Мы хотим, чтобы на рынок выходили инвесторы, которые действительно понимают риски и умеют работать со сложными инструментами»,— рассказал зампред регулятора Михаил Мамута.

Если у инвестора есть один из перечисленных документов, брокер или управляющая компания могут признать его «квалом», соответствовать другим требованиям не нужно, пояснили в регуляторе. Новые правила вступают в силу с 31 августа.