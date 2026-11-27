«Мы знаем много блогеров, которые вместе ведут один аккаунт. Жизнь так складывается, они разводятся. Аккаунт продается. Раньше оценивали 1 к 1, то есть 1 руб. — 1 подписчик. Но таких цен уже нет. Сейчас это там десятки рублей, зачастую и сотни, в зависимости от площадки. Если супруги начнут участвовать в дележе через суд, мы видим, что людей наказывают просто за ссылки. Недавно была история, когда сын известного чиновника у себя в описании канала Telegram написал: “Подписывайтесь на мой Instagram” (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Это было признано как призыв к участию в экстремистской деятельности. Поэтому тоже есть риски по уголовке».