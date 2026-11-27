Пароль да любовь
Как супруги делят аккаунты и доходы от них
Блоги все чаще прописывают в брачных контрактах. Вплоть до того, кому будут принадлежать пароли от аккаунтов, рассказали “Ъ FM” юристы по наследственным делам. К этому привел рост числа судебных споров из-за раздела аккаунтов между супругами.
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В реестре блогеров зарегистрировано почти 150 тыс. аккаунтов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Верификация Роскомнадзора дает официальное право зарабатывать на рекламе и донатах. По сути это главный актив, за которым следят не только налоговая и правоохранительные органы, но и юристы. Блогинг — это уже разновидность бизнеса. И делиться им в случае развода готовы не все супруги. Так что блоги и паблики теперь все чаще включают в брачный контракт, говорит адвокат по семейным и наследственным делам московской коллегии «Вердикт» Юлия Мухина:
«Как правило, здесь заключается несколько договоров. Один из последних случаев в моей практике — это когда супруги по брачному договору передавали бизнес полностью мужу и указывали отдельно, что аккаунт, к которому имеет доступ жена, переходит тоже мужу, так как он продолжает этим бизнесом владеть. И мы закрепляли обязательство передать пароли к этому аккаунту с соответствующей выплатой супруги денежной компенсации за это имущество».
А вот если нет брачного договора, то контент, созданный во время брака, как и доходы, принадлежит обоим супругам. И не важно, кто этим занимался и продвигал. При разводе все делится пополам. Хотя сам аккаунт принадлежит тому, на кого зарегистрирован, не считая самой платформы. А вот пароль — спорный вопрос, отмечает партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Виктория Дергунова:
«Когда супруги начинают делить аккаунты в суде, а такие уже решения есть, что делает первым делом супруг, у которого есть логин и пароль? Он их меняет.
И второй не может требовать того, чтобы ему дали доступ, потому что само пользовательское соглашение большинства социальных сетей это не предполагает. Единственное, что они в реальности могут поделить — доходы.
То есть в сухом остатке поделить аккаунт по закону, если супруги об этом не договорились в брачном договоре, невозможно. Что будет с ним, с этим аккаунтом, кто его будет вести, как они будут дальше делить доходы — эти вопросы стараются урегулировать в брачном договоре».
По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), порядка 60% российских блогеров зарабатывают не больше 250 тыс. руб. в месяц. И только 5% имеют доход свыше 1 млн руб. Среди них есть как минимум 30 семейных блогерских династий с миллионами подписчиков. Они периодически мелькают в лентах, путешествуя, танцуя, вместе воспитывая детей. И если кто-то пойдет сейчас судиться за аккаунт, то проблемы могут быть у обоих супругов, не исключает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков:
«Мы знаем много блогеров, которые вместе ведут один аккаунт. Жизнь так складывается, они разводятся. Аккаунт продается. Раньше оценивали 1 к 1, то есть 1 руб. — 1 подписчик. Но таких цен уже нет. Сейчас это там десятки рублей, зачастую и сотни, в зависимости от площадки. Если супруги начнут участвовать в дележе через суд, мы видим, что людей наказывают просто за ссылки. Недавно была история, когда сын известного чиновника у себя в описании канала Telegram написал: “Подписывайтесь на мой Instagram” (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Это было признано как призыв к участию в экстремистской деятельности. Поэтому тоже есть риски по уголовке».
Так что семейные блоги, как и другие цифровые активы в виде доступа к кошелькам, игровым аккаунтам супругов, лучше зафиксировать в брачном договоре, рекомендуют юристы. Доверители прописывают даже своего цифрового наследника, который имеет право на Apple ID.