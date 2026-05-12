Дейтинг уходит от свайпов

Рынок дейтинг-приложений начинает масштабную революцию из-за зумеров. Об этом в интервью Axios рассказала основательница сервиса Bumble Уитни Вульф Херд. По ее словам, привычная модель онлайн-знакомств перестала работать.

Аналитики Sensor Tower выяснили, что за 2025 год число активных пользователей Tinder в США сократилось на 8%, в Bumble — почти на 10%. Эксперты связывают это с усталостью молодой аудитории от поверхностного общения, фейковых аккаунтов и ощущения «бесконечного выбора», который мешает выстроить реальную связь.

В результате Bumble планирует отказаться от модели свайпов и организовывать больше офлайн-встреч, в том числе групповых. Кроме того, сервис интегрирует ИИ-помощника, чтобы помочь пользователям улучшить профиль и сделать общение «более человеческим». К тем же решениям сейчас идут и российские сервисы, говорит сооснователь и руководитель дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева:

«Когда-то свайпы были очень удачным продуктовым решением, но они дали побочный эффект. По сути, многие сейчас сравнивают дейтинг с маркетплейсами. И действительно, ты скроллишь бесконечную ленту, где пользователи обезличены и превращаются в карточки товаров. Поэтому случается выгорание от "бесконечного выбора", как его все называют. Пользователи прожили этот этап и поняли, какие в нем есть недостатки.

Сейчас ИИ-агенты могут исправить этот опыт. Речь идет о наборе нативно вписанных в приложение механик, которые сделают взаимодействие быстрым, более персонализированным и качественным. В этой интимной сфере ключевыми остаются доверие и безопасность. Компания должна прежде всего акцентировать внимание на этом и применять ИИ-инструменты именно там. Искусственный интеллект однозначно не должен переписываться вместо человека. Но он может, например, помогать оформлять профиль, выбирать, писать. В ближайшие годы будут выигрывать площадки, которые не станут внедрять нейросети ради нейросетей и хайпа, а сделают это на благо пользователям».

По словам Уитни Вульф Херд, формат дружеских знакомств должен стать новой стратегией всего рынка дейтинга.

В Bumble считают, что зумеры сейчас ищут не только отношения, но и в целом страдают от нехватки живого общения. Впрочем, независимый эксперт рынка дейтинга Василий Петров считает, что многие тренды из США до остального мира так и не доходят:

«Онлайн-общение более удобное, потому что устройство всегда под рукой, и гораздо легче выбирать из большого количества людей. С другой стороны, люди начинают побаиваться нейросетей: мол, на другом конце сообщения получает бот. Поэтому проверка, реальный ли человек по ту сторону экрана, наверное, может помочь. С одной стороны, ИИ содействует в создании профиля, дает советы и может подобрать пару по интересам. Но, например, в рабочей среде соискатели и работодатели жалуются на повсеместное использование нейросетей: в итоге ИИ общается сам с собой. В этом плане есть запрос на офлайн, но глобально долгое время удобнее будет продолжать знакомиться через телефоны.

Свайпы — это игровая механика, которая строится в основном на психологии.

Люди играют в игру "нравится — не нравится", в итоге получают быстрый дофамин, от которого очень трудно отказаться самим пользователям, не то что сервисам. Им на замену может прийти какая-то очередная игра. Онлайн-дейтинг в России сейчас не испытывает дефицита аудитории, наоборот, у него сейчас бум. Многие переходят в приложения просто общаться, потому что заблокирована куча мессенджеров. С другой стороны, в том же Bumble женщина должна первой начать общение, чтобы мужчина смог ответить, — эта тенденция во всем мире не особенно прижилась».

Bumble, тем временем, откажется от принципа, благодаря которому когда-то прославился: женщины не будут обязаны писать первыми.

Ульяна Горелова