ВТБ может приобрести 5% акций НСПК в октябре

ВТБ намерен приобрести 5% акций Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на Международном банковском форуме.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиулинной, оценка рыночной стоимости НСПК практически завершена. «Мы в октябре уже начнем консультации с потенциальными покупателями», — отметила она в рамках того же форума (цитата по ТАСС). Она также уточнила, что речь будет идти о «достаточно большом пакете акций».

НСПК была создана в 2014 году. 100% ее акций принадлежит Банку России. По действующим законам Центробанк обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%. Приватизация платежной системы была заложена в стратегию ее развития с момента создания, заявлял ранее регулятор.