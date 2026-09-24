ВТБ может приобрести 5% акций НСПК в октябре
ВТБ намерен приобрести 5% акций Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на Международном банковском форуме.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиулинной, оценка рыночной стоимости НСПК практически завершена. «Мы в октябре уже начнем консультации с потенциальными покупателями», — отметила она в рамках того же форума (цитата по ТАСС). Она также уточнила, что речь будет идти о «достаточно большом пакете акций».
НСПК была создана в 2014 году. 100% ее акций принадлежит Банку России. По действующим законам Центробанк обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%. Приватизация платежной системы была заложена в стратегию ее развития с момента создания, заявлял ранее регулятор.
Продажа долей НСПК не означает передачи контроля над оператором частным инвесторам: контрольный пакет должен остаться у Банка России. Такая конструкция позволяет привлечь в капитал коммерческие банки и других инвесторов, сохранив за регулятором влияние на инфраструктуру платежной системы «Мир». В консультационном докладе 2025 года Банк России предлагал обсуждать приватизацию самой НСПК или отдельных ее сервисов именно на этом условии.
Появление акционеров, ориентированных на прибыль, создает риск пересмотра льготных тарифов НСПК: такой вариант эксперты допускали как способ повысить доходность компании. При этом сама НСПК создавалась в 2014 году в том числе для независимости российских банков на случай отключения карт международных платежных систем, поэтому коммерциализация ее сервисов затрагивает не только структуру владения, но и условия работы этой инфраструктуры.