Банк России собирает партнеров

Банк России планирует в октябре объявить потенциальным участникам приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) оценку компании. Регулятор видит в них партнеров по развитию платежной инфраструктуры, а не инвесторов, ориентирующихся на прибыль. Эксперты оценивают НСПК в 500–700 млрд руб., то есть пятипроцентный пакет обойдется инвесторам в 25–35 млрд руб. Заплатить такую сумму за миноритарную долю могут позволить себе только крупнейшие банки, маркетплейсы и телеком-компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В октябре Банк России начнет консультации с потенциальными претендентами на акции НСПК, которыми необязательно должны быть только банки. Об этом 24 сентября сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ХХІІI Международном банковском форуме. Она отметила, что предполагается привлечь «не чисто финансовых инвесторов, которые будут заинтересованы в отдаче на капитал от монопольно устанавливаемых тарифов на платежные услуги», а «партнеров по развитию национальной инфраструктуры». По словам госпожи Набиуллиной, доля в 5%, которую может приобрести один участник в процессе приватизации НСПК, дает возможность быть представленным в набсовете и участвовать в обсуждении вопросов ее развития (см. “Ъ” от 3 июля).

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 24 сентября 2026 года: «Мы хотим привлечь не чисто финансовых инвесторов, которые будут заинтересованы в отдаче на капитал от монопольно устанавливаемых тарифов на платежные услуги. Задача привлечь качественного инвестора, по сути дела — партнера».

При этом ЦБ уже принял «принципиальное решение» поэтапно сокращать тарифы для банков. Впрочем, по словам Эльвиры Набиуллиной, это не означает, что в будущем они не могут быть повышены, если это потребуется для инвестиций в новые проекты. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах форума сообщила, что оценку НСПК регулятор планирует получить уже в октябре, а снижать тарифы будет в несколько этапов. Причем первое снижение «с высокой долей вероятности может произойти уже до конца года», отметила она.

Опрошенные “Ъ” эксперты оценили оператора платежной системы «Мир» в 500–700 млрд руб., соответственно, стоимость пятипроцентной доли составит 25–35 млрд руб.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, в плане мультипликатора НСПК ближе к Московской бирже — регулируемая монополия с высокой маржой, стабильными денежными потоками и ограниченным потенциалом ценового роста (тарифы утверждает Банк России, который параллельно является продавцом). Ориентир по P/E (цена к прибыли) составляет 10–14, по EV/EBITDA (справедливая стоимость/прибыль до вычетов) — 8–11, оценивает эксперт.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев напоминает, что в прошлом году дивиденды ЦБ от участия в капитале НСПК были чуть менее 50 млрд руб., отсюда оценка компании — 500–700 млрд руб. При этом он отмечает, что ключевой фактор — тарифы, которые ЦБ принял решение поэтапно снижать. По оценке господина Абелева, прибыль НСПК позволит участникам окупить вложения за счет дивидендов менее чем за пять лет.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что круг потенциальных инвесторов остается ограниченным.

Анастасия Владимирова выделяет три группы потенциальных претендентов — крупные системообразующие банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк), маркетплейсы, для которых платежная инфраструктура критична (Ozon, Wildberries, «Яндекс») и операторы связи (МТС, «Билайн», «МегаФон»).

«Банки могут закрыть чек в 25–35 млрд руб. без напряжения, мотивом выступает представительство в набсовете и возможность влиять на решения по тарифам»,— указывает она. При этом у маркетплейсов «давние платежные амбиции», они развивают свои финтех-подразделения, у операторов связи также есть банки и финтех-планы, «но 30 млрд руб. для них уже заметная сумма», отмечает эксперт.

Управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров считает, что для крупных банков разумный диапазон — 18–25 млрд руб., для маркетплейса, телеком-компании или технологической группы, способной доказать конкретную синергию в QR-платежах, эквайринге и клиентских сценариях, возможна цена 25–30 млрд руб.

«Уровень 30–35 млрд руб.— скорее стратегический потолок при конкуренции покупателей, подтверждении прибыли НСПК за 2024–2025 годы, понятной дивидендной политике и четких правах миноритариев»,— уверен эксперт.

Банкиры относятся к возможности поучаствовать в приватизации НСПК с осторожным оптимизмом. В кулуарах банковского форума глава ВТБ Андрей Костин уже сообщил о заинтересованности в покупке 5% в НСПК. «Мы будем принимать решение в зависимости от финансовых условий сделки, которые пока не определены»,— заявили “Ъ” в Совкомбанке. В Т-Банке отметили, что готовы к диалогу и ждут конкретики и дальнейшей информации. В «МегаФоне» сообщили “Ъ”, что не планируют приобретать пакет акций НСПК. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев. В «Ростелекоме» и маркетплейсах не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем эксперты отмечает, что для Банка России продажа выглядит неочевидной. Масштабный проект по цифровому рублю реализуется не под эгидой НСПК, следовательно, в привлечении сотен миллиардов рублей компания остро не нуждается. Кроме того, по словам независимого эксперта Андрея Королева, ЦБ уже неплохо наладил участие в обсуждении инициатив для всех желающих, так что «право совещательного голоса в набсовете без возможности влиять на принимаемые решения не выглядит жизненно важным».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Алексей Жабин