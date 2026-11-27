«Автостат»: альтернативные поставки машин в Россию превысили официальный импорт
С января по октябрь в Россию по альтернативным каналам ввезли 173,1 тыс. новых легковых авто. Это почти на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом официальные импортеры за это время поставили 163,1 тыс. машин — на 8,5% меньше, чем год назад.
В общей сложности за 10 месяцев в страну ввезли 336,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше в годовом выражении. На долю альтернативных поставок пришлось 51% от общего объема импорта. В пятерку самых популярных брендов у официальных дистрибьюторов вошли Geely (38,7%), Changan (20,2%), GAC (9,7%), Tank (7,2%) и Hongqi (5,9%). Лидерами среди альтернативных поставок стали Toyota (16,8%), Mazda (13,2%), Volkswagen (7,3%), BMW (6,6%) и Audi (6,2%), уточнил господин Целиков.
В октябре российский авторынок показал лучший результат с начала 2026 года: продажи новых легковых автомобилей увеличились на 8,2% относительно сентября, до 132,9 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Лидерство на российском рынке в октябре сохраняет Lada, на втором месте — китайский бренд Haval, замыкает тройку российский Tenet. Эксперты считают, что активизации спроса могло способствовать улучшение ситуации с топливом, а также опасения относительно повышения налогов и сборов в 2027 году.