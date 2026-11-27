В октябре российский авторынок показал лучший результат с начала 2026 года: продажи новых легковых автомобилей увеличились на 8,2% относительно сентября, до 132,9 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Лидерство на российском рынке в октябре сохраняет Lada, на втором месте — китайский бренд Haval, замыкает тройку российский Tenet. Эксперты считают, что активизации спроса могло способствовать улучшение ситуации с топливом, а также опасения относительно повышения налогов и сборов в 2027 году.